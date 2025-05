РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС У ГРЧКОЈ Епицентар у близини Крита, издато упозорење на цунами (ВИДЕО)

Епицентар потреса налазио се на дубини од 64,4 километра, пренео је Катимерини.

Као мера предострожности издато је упозорење на могућност цунамија.

⚡🌍🚨 BREAKING | Powerful Earthquake Hits Crete, Felt Across Several Arab Countries



A 6.3-magnitude earthquake struck off the coast of Crete, Greece, and was felt by residents in Egypt, Syria, Lebanon, and Jordan.

The quake occurred at a depth of 83 kilometers beneath the… pic.twitter.com/fWgTxAhCh5

— عابر سبيل🇵🇸Wayfarer (@issam1900halta1) May 14, 2025