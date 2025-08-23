ТРАГЕДИЈА У ЕГИПАТСКОМ ЛЕТОВАЛИШТУ Удавило се шесторо ђака, а 24 је повређено током школског излета
Према последњим информацијама најмање шесторо ученика се удавило, док је 24 повређено повређена током школског излета на популарној египатској плажи.
Трагедија се догодила у Александрији, другом по величини граду у Египту, а хитна помоћ је пожурила, на лице места, након пријаве о несрећи и да се ученици боре за живот у води, потврдило је Министарство здравља у Каиру.
Ипак, шесторо особа проглашено је мртвима на плажи Абу Талат, популарном туристичком одредишту, упркос великим напорима спасилачких екипа и ангажовању 16 амбулантних возила, пренео је Дејли Мејл.
Најмање 24 особе су повређене, троје ученика је збринуто на самој плажи, док је још 21 пребачен у болницу. Њих 13 је одвезено у специјализовану болницу у Агамију, док је осморо лечено у општој болници Амриyа.
Халед Абдел Џафар, министар здравља и становништва, изјавио је да су ученицима на располагању све хитне медицинске услуге и да он лично помно прати реакцију хитних служби и пружање медицинске неге. Власти у Александрији су након тога наредиле затварање плаже.
Постављене су црвене заставе упозорења широм подручја како би се јавност одвратила од уласка у море због опасних таласа и јаких струја. Покренута је истрага, а званичници испитују да ли су биле обезбеђене одговарајуће мере безбедности.