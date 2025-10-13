(ФОТО) ПРВА ТЕЛЕХИРУРШКА ОПЕРАЦИЈА ИЗ СРБИЈЕ Из Београда оперисан пацијент у Белгији уз роботску асистенцију
БЕОГРАД: Прва роботски асистирана телехируршка операција на нашим просторима данас је изведена у Клиничком центру Србије (КЦС), при којој се пацијент налазио у болници у Белгији, а хирург који је водио интервенцију - у Београду.
Захваљујући телемедицини, пацијента у Белгији са карциномом простате оперисао је из Београда професор Алекс Мотри, оснивач чувене ОРСИ Академије, светски признатог центра за едукацију у области минимално инвазивне и роботски асистиране хирургије.
Професор Мотри је уочи операције одржао предавање у Клиничком центру Србије за домаће лекаре, који су операцију и пратили уживо.
Професор Мотри пре операције изјавио је да они раде роботске операције већ готово 25 година.
„Ја сам до сада урадио 8.000 таквих интервенција и веома сам поносан што сам данас у Београду, одакле ћу да урадим први пут у овом региону роботску операцију на пацијенту који је у Белгији”, поручио је он.
Појаснио је да роботска операција значи да, путем специјалне хируршке конзоле, хирурзи из даљине контролишу роботске инструменте који се налазе у абдомену пацијента.
„То нам омогућава да можемо да маневришемо много прецизније. Годинама смо то радили поред пацијента, а сада, захваљујући мрежи 4Г и WИФИ могућностима, ми то можемо да радимо са удаљености. Данас, из Београда конкретно оперишем пацијента који је 1.800 километара далеко”, рекао је он.
На питање шта све доноси роботска хирургија из даљине, он указује на то да пружа већу доступност пацијенатима широм света.
„Такође, моћи ћемо да помогнемо младим колегама из даљине, а наша је визија да крене тренинг центар из Београда, који ће бити повезан са мојим тренинг центром у Белгији, тако да имамо исте методе свуда у свету. Био сам овде у јуну, импресиониран сам квалитетом струке који сам у Србији видео и мислим да је прави тренутак да пређемо на следећи ниво и да представимо роботску хирургију Србији и регион”, закључио је он.