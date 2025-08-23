(ВИДЕО) ГРДОСИЈА СЕ САМО УРУШИЛА Железнички мост у Кини пао, 12 људи настрадало
Шеснаест радника било је на мосту у северозападној кинеској провинцији Ћингхаи када је челични кабл пукао око 3 сата ујутру у петак током операције затезања.
У урушавању железничког моста у изградњи преко реке Јангце у Кини погинуло је најмање 12 радника, а четворица се воде као нестали, пренели су данас кинески државни медији.
Шеснаест радника било је на мосту у овој северозападној кинеској провинцији када је челични кабл пукао око 3 сата ујутру у петак током операције затезања, пренела је Синхуа, наводећи да су у потрази за несталима коришћени бродови, хеликоптер и роботи.
Мост је дугачак 1,6 километара, а његова распонска конструкција налази се 55 метара изнад реке, преноси Танјуг.
#EXCLUSIVE Ten killed, 4 missing in northwest China bridge construction accident https://t.co/SZtxtKugAo pic.twitter.com/9tz8tan0Hb
— CGTN (@CGTNOfficial) August 22, 2025