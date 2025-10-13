overcast clouds
УКЛОЊЕНА ТЕМПИРАНА БОМБА С ПУТА Пријепољац се НАТРЕСКАО ПА СЕО ЗА ВОЛАН, саобраћајна полиција га искључила из саобраћаја! Ево КОЛИКО ЈЕ ИМАО АЛКОХОЛА У КРВИ

13.10.2025. 16:03
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
рина
Фото: RINA

ПРИЈЕПОЉЕ: Саобраћајна полиција у Пријепољу искључила је из саобраћаја четрдесеттрогодишњег мушкарца из Пријепоља који је управљао „фијатом“ са 2,11 промила алкохола у организму.

Возачу је одређено задржавање и против њега ће бити поднета прекршајна пријава због насилничке вожње - потврђено је за РИНУ у пријепољској полицији.

Апелујемо на возаче да не управљају возилом под дејством алкохола, као и да поштују све саобраћајне прописе, јер на тај начин чувају свој и животе других учесника у саобраћају.
 

