УКЛОЊЕНА ТЕМПИРАНА БОМБА С ПУТА Пријепољац се НАТРЕСКАО ПА СЕО ЗА ВОЛАН, саобраћајна полиција га искључила из саобраћаја! Ево КОЛИКО ЈЕ ИМАО АЛКОХОЛА У КРВИ
13.10.2025. 16:03 16:06
Коментари (0)
ПРИЈЕПОЉЕ: Саобраћајна полиција у Пријепољу искључила је из саобраћаја четрдесеттрогодишњег мушкарца из Пријепоља који је управљао „фијатом“ са 2,11 промила алкохола у организму.
Возачу је одређено задржавање и против њега ће бити поднета прекршајна пријава због насилничке вожње - потврђено је за РИНУ у пријепољској полицији.
Апелујемо на возаче да не управљају возилом под дејством алкохола, као и да поштују све саобраћајне прописе, јер на тај начин чувају свој и животе других учесника у саобраћају.