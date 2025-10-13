ЗРЕЊАНИНСКА ПОЛИЦИЈА ИЗ САОБРАЋАЈА ИСКЉУЧИЛА 10 ПИЈАНИХ ВОЗАЧА Рекордер је био за воланом „фолксвагена“, ево колико је надувао
Четири саобраћајне незгоде догодиле су се прошлог викенда на подручју Полицијске управе у Зрењанину, саопштила је данас зрењанинска полиција.
У овим саобраћајним незгодама једна особа је задобила тешке телесне повреде, а три су лакше повређене.
Припадници саобраћајне полиције су протеклог викенда открили и санкционисали укупно 414 прекршаја, а из саобраћаја је искључено десет возача који су возили под дејством алкохола.
Полиција је на подручју града Зрењанина задржала педесетседмогодишњег возача „фолксвагена“ који је управљао са 2,55 промила алкохола у организму и тридесетдеветогодишњег возача „алфе“ који је возио са 1,90 промила алкохола.
Против возача који су починили прекршаје биће поднете прекршајне пријаве, нагласила је полиција у Зрењанину.