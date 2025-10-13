few clouds
ЗРЕЊАНИНСКА ПОЛИЦИЈА ИЗ САОБРАЋАЈА ИСКЉУЧИЛА 10 ПИЈАНИХ ВОЗАЧА Рекордер је био за воланом „фолксвагена“, ево колико је надувао

13.10.2025. 14:08 14:11
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Четири саобраћајне незгоде догодиле су се прошлог викенда на подручју Полицијске управе у Зрењанину, саопштила је данас зрењанинска полиција.

У овим саобраћајним незгодама једна особа је задобила тешке телесне повреде, а три су лакше повређене. 

Припадници саобраћајне полиције су протеклог викенда открили и санкционисали укупно 414 прекршаја, а из саобраћаја је искључено десет возача који су возили под дејством алкохола.

Полиција је на подручју града Зрењанина задржала педесетседмогодишњег возача „фолксвагена“ који је управљао са 2,55 промила алкохола у организму и тридесетдеветогодишњег возача „алфе“ који је возио са 1,90 промила алкохола.

Против возача који су починили прекршаје биће поднете прекршајне пријаве, нагласила је полиција у Зрењанину.

саобраћајна незгода саобраћајна полиција полицијска управа зрењанин
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
