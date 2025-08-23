ДИРЕКТОР ПОЛИЦИЈЕ ДРАГАН ВАСИЉЕВИЋ На скуповима у 71 месту близу 70.000 људи, све протекло без инцидената
БЕОГРАД: Директор полиције Драган Васиљевић изјавио је вечерас да се на скуповима у 71 општини и граду данас окупило близу 70.000 људи и да је све протекло без иједног инцидента.
Васиљевић је за Танјуг прецизирао да је данас на скуповима које је организовао Центар за друштвену стабилност широм Србије учествовало укупно 69.776 људи.
"Према проценама полиције, на тим скуповима присуствовало је око 70.000 грађана Републике Србије или да вам кажем тачну бројку 69.776 лица. Није било ниједног инцидента, нема повређених грађана, нема повређених полицајаца, нема оштећених објеката, државних објеката, просторија, било чијих, све је протекло у најбољем реду и миру", рекао је Васиљевић.
Како је додао, без инцидената и проблема протекну скупови када полиција има благовремено обавештење о њима, као што је данас био случај.
Истакао је да је Центар за друштвену стабилност благовремено пријавио скупове и поручио да би желео да и сви будући скупови који буду организовани у земљи протекну на овај начин.
"Морам рећи да на овакав начин, када имамо јавна окупљања и када их полиција благовремено прими као обавештење и има онога с ким се консултује око самог јавног окупљања, најједноставније и најлакше је остварити потпуну безбедност. Желео бих да и сва друга јавна окупљања на целој територији Републике Србије у будућности буду мирна", казао је Васиљевић након одржаних скупова грађана против блокада широм Србије.
Како је додао, полиција Србије предузима све мере и радње да остане стабилан јавни ред и мир у земљи, да нема интервенција.
Нагласио је да за интервенцијама нема потребе када сви поштујемо законе Републике Србије.
Васиљевић је поновио да је велики број грађана Србије данас учествовао на мирним окупљањима на којима су, како је навео, изразили свој став око свих осталих питања и свих осталих окупљања у Србији.
"Није било напада на објекте, није било напада на полицију, све је протекло у најбољем реду. Позивам грађане Србије да се придржавају прописа, да се придржавају закона, да не нападају друге људе, да их не ометају у ономе шта они раде и да самим тим нема потребе за било каквим интервенцијама полиције", казао је Васиљевић.
Према његовим речима, полиција ће обезбедити стабилан јавни ред и мир, очуваће стабилност Србије на сваком њеном делу, а предузеће све мере и радње да све протекне мирно.
Васиљевић наводи да полиција неће дозволити да се угрожава било ко, као ни да било ко угрожава неког другог.
"Као што је и вечерас полиција Србије одржала потпуно стабилан јавни ред и мир, није имало потребе за било каквом и најмањом интервенцијом полиције, очекујем да ће тако бити и у будућности", поручио је директор полиције.