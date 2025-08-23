(ФОТО/ВИДЕО) „ПОТРЕБНА НАМ ЈЕ СЛОГА И НОРМАЛАН ЖИВОТ“ Широм Србије окупљања грађана против блокада, ВУЧИЋ ШЕТА С ГРАЂАНИМА УБА
У великом броју места у Србији вечерас су почела окупљања грађана против блокада, са којих ће поручити да блокаде ометају свакодневно функционисање, да желе нормалан живот, да се слободно крећу и раде.
Председник Србије Александар Вучић стигао је нешто пре 19 часова у Уб на скуп против блокада и придружио се шетњи грађана околним улицама.
На Градском тргу у Убу окупио се велики број грађана који учествује на мирном скупу против блокада и насиља, а на челу носе велики транспарент "Не дамо Србију".
Они носе заставе Србије, транспаренте на којима пише: "Желимо мир", "Хоћу моју Србију назад", "Хоћу нормалан живот".
Вучић је дочекан громогласним аплаузом, а најавио је план и програм за мере које ће бити представљене сутра.
- На свих 49 локација које су поновљење од прошли пут је значајно већи број људи. Преко 55.000 људи. Људи се ослобађају, мени је важно да позивамо оне који другачије мисле на дијалог. Не могу да верујем да неко може да одбије позив председника у 5 минута. Надам се да ће да размисле, јер не постоји ништа важније од дијалога.
- Људи су срећни што су се окупили, никога не нападају, никога не мрзе. Такву енергију треба да негујемо и гајимо, а не мржњу. Мир стабилност, сигурност, да се изборимо за Србију будућности. Битан је и економски просперитет и унутрашњи мир. Није проблем да се посвађамо, али је проблем ако нам ствари завршавају премлаћивањем људи и разбијањем просторија.
- Јесу ли се извинили са оне страшне лажи о дечаку у Ваљеву? Јесу ли се извинили за те монструозне лажи какве је и Гебелс тешко могао да смисли.
- Мој позив на дијалог је искрен, није први. Молио сам их у децембру, фебруару, марту, упутио сам писани позив ректору и није хтео да се одазове. Касније се одазвао позиву неких странаца. Мој позив је отворен, то не мора да буде пред камерама, иако сам дао ту могућност. Да их буде колико год желе, троје, четворо, петоро, из разних области не би ли лакше показали колико су доминантни у свом знању, ако јесу, а ја мислим да нису. Имају прилику то да покажу.
Председник је прокоментарисао и стање Дарка Глишића.
- Дошао би да је могао. Уплашили су се да можда мора да се врати у болницу у Београд, али су лекари рекли да може још да остане. Надам се брзом опоравку, није то тако једноставно како он мисли.
И у Војводини су се окупљали грађани против блокада, а међу највећима су скупови у Руми, Бачкој Паланки и Сремским Карловцима.
У Руми су се људи од 18 часова окупили у Железничкој улици, па су шетали до централног трга.
У колони се могу видети српске заставе, као и транспаренти „Желим да се крећем нормално“, „Желим да живим“, „Желим да радим“...
У Железничкој улици у Руми најпре је отпевана химна, а могу да се чују и многе друге патриотске песме попут „Видовдан“, „Српкиња је мене мајка родила“, „Играле се делије“.
Скупове широм Војводине обезбеђује полиција, у питању су пријављена јавна окупљања, за која је предвиђено да трају до 20 часова.
Скупови против блокада се одржавају у свим локалним самоуправама у Војводини, осим у Новом Саду.
Учесници протеста у Инђији поручили су да су се окупили, јер желе слободно да се крећу, хоће бољу Србију, своју Србију назад, живела Србија.
У Шиду учесници протеста изјавили су да су се окупили, јер желе Србију без блокада и насиља.
"Србија мора да иде напред, без блокада и насиље, јер је слободна и јака Србија наша будућност, будућност коју сви желимо", рекла је мештанка Шида.
Такође, једна од грађанка која учествује на протесту истакла је да је ту, због будућности своје деце.
"Желим да у нашим градовима и на улицама влада мир, а не немир. Блокаде месецима уносе страх и немир, а нама је потребна слога и нормалан живот. Желим да моја деца имају нормалну бдућност", рекла је она.
Грађани из Шапца кренули су ка Владимирцима, из Ваљева ка Убу, из Краљева у Рашку, а почела су окупљања и у Лозници, Трговишту, Старој Пазови, Руми, Прибоју, Аранђеловцу и другим местима.
Грађани носе заставе Србије и бројне транспаренте, међу којима су "Грађани против блокада", "Хоћу мој живот назад", "Хоћу моју Србију назад", "Хоћу да учим", "Не дамо Србију", "Хоћу да се крећем слободно".
Сви ови скупови су пријављени.
У Србији су 21. августа у 49 места одржана окупљања грађана који се противе блокадама на којима је, према подацима МУП-а, учествовало око 33.000 људи, а све је протекло мирно, без иједног инцидента.
Организатор је, како је тада изјавио министар унутрашњих послова Ивица Дачић, Центар за друштвену стабилност, а грађани су са скупова поручили да желе нормалан живот, мир, да могу да се крећу и да уче и да су организатори блокада отели људима нормалан живот.