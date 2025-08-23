СКУПОВИ ПРОТИВ БЛОКАДА У 75 ГРАДОВА И ОПШТИНА Грађани Србије ће у 18.30 часова послати поруку "ДОСТА ЈЕ"
Скупови ће данас бити организовани у 18.30 и имају исте мотиве као и приликом окупљања у среду, када су грађани у 50 градова и општина изашли на тргове и улице и поручили да не желе више да трпе насиље и блокаде свакодневног живота.
Грађани који желе да врате Србију у нормалне токове окупиће се и данас у 75 градова и општина Србије. Сви они који су против блокада, које месецима паралишу државу и друштво, окупиће се данас у исто време широм Србије и сви ће послати исту поруку - "Доста је".
Претходна окупљања организована су у многим градовима, међу којима су Лозница, Пожаревац, Лесковац, Врање, Панчево, Суботица, Зрењанин, Кикинда, Инђија, Рума, Сомбор и бројна друга места. Према подацима МУП, скуповима је присуствовала је око 31.000 људи, док БИА процењује да је учесника било 34.000. Окупљања су протекла мирно и без инцидената. Грађани су носили заставе Србије и транспаренте с порукама попут "Грађани против блокада", "Хоћу нормалан живот", "Не дамо Србију", као и поруке подршке председнику Александру Вучићу.
Многи истичу да блокаде отежавају живот обичним људима, ремете одлазак на посао, у школу и на студије, те да желе повратак миру и свакодневици.