overcast clouds
17°C
23.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БАХАТА ВОЖЊА ПО АУТО-ПУТУ У ХРВАТСКОЈ Српкиња возила 25 километара у супротном смеру, изазвала сударе и побегла

23.08.2025. 21:42 21:59
Пише:
Дневник
Извор:
Jutarnji.hr, Дневник
Коментари (0)
вожња
Фото: ChatGTP/илустрација

Карловачка полиција спровела је криминалистичко истраживање над 33-годишњом држављанком Србије због бахате вожње. 

Наводе да је утврђена основана сумња да је 21. августа увече тешко кршила саобраћајне прописе.

Како наводи полиција, она се док је путовала ауто-путем А1 у правцу Загреба, на наплатној рампи Демерје полукружно окренула и наставила вожњу у забрањеном смеру према Карловцу наредних 25 километара.

На тај начин је изазвала две саобраћајне незгоде са материјалном штетом и угрозила животе и телесну безбедност више људи, тачније пет возача и девет путника. Прву саобраћајну незгоду изазвала је у свом возилу српских регистарских ознака на подручју Загреба око 23:05 часова, када је оштетила једно возило, пише Јутарњи.

Игноришући светлосне и звучне сигнале полиције да се заустави, наставила је вожњу. На подручју Драганића, око 23:30 часова, оштетила је још два путничка возила, затим изашла из свог аутомобила и побегла са места несреће у непознатом правцу.

На делове раније оштећених возила у Драганићу су налетела још два додатна возила, јер нису могла да их избегну. Осумњичена 33-годишњакиња је накнадно пронађена и ухапшена. Због сумње да је починила кривично дело бахате вожње у друмском саобраћају, предата је притворском надзорнику Полицијске управе карловачке.

саобраћајна несрећа бахата вожња Хрватска
Извор:
Jutarnji.hr, Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НАМЕШТАЛИ ТЕСТОВЕ ЗА БАХАТЕ ВОЗАЧЕ на “поправном”! МУП: Ухапшено троје запослених у Агенцији за безбедност саобраћаја

НАМЕШТАЛИ ТЕСТОВЕ ЗА БАХАТЕ ВОЗАЧЕ на “поправном”! МУП: Ухапшено троје запослених у Агенцији за безбедност саобраћаја

08.05.2025. 18:07 18:11
Волим
0
Коментар
0
Сачувај