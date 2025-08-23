БАХАТА ВОЖЊА ПО АУТО-ПУТУ У ХРВАТСКОЈ Српкиња возила 25 километара у супротном смеру, изазвала сударе и побегла
Карловачка полиција спровела је криминалистичко истраживање над 33-годишњом држављанком Србије због бахате вожње.
Наводе да је утврђена основана сумња да је 21. августа увече тешко кршила саобраћајне прописе.
Како наводи полиција, она се док је путовала ауто-путем А1 у правцу Загреба, на наплатној рампи Демерје полукружно окренула и наставила вожњу у забрањеном смеру према Карловцу наредних 25 километара.
На тај начин је изазвала две саобраћајне незгоде са материјалном штетом и угрозила животе и телесну безбедност више људи, тачније пет возача и девет путника. Прву саобраћајну незгоду изазвала је у свом возилу српских регистарских ознака на подручју Загреба око 23:05 часова, када је оштетила једно возило, пише Јутарњи.
Игноришући светлосне и звучне сигнале полиције да се заустави, наставила је вожњу. На подручју Драганића, око 23:30 часова, оштетила је још два путничка возила, затим изашла из свог аутомобила и побегла са места несреће у непознатом правцу.
На делове раније оштећених возила у Драганићу су налетела још два додатна возила, јер нису могла да их избегну. Осумњичена 33-годишњакиња је накнадно пронађена и ухапшена. Због сумње да је починила кривично дело бахате вожње у друмском саобраћају, предата је притворском надзорнику Полицијске управе карловачке.