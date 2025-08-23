НЕЋЕ НЕМАЧКУ ВОЈСКУ У УКРАЈИНУ Више од половине становника против слања трупа и у мировну мисију
БЕРЛИН: Више од половине немачких грађана, око 51 одсто, противи се слању војника немачких оружаних снага у потенцијалну мировну мисију у Украјини, док 36 одсто то подржава.
"Око 51 одсто испитаника је против учешћа Немачке у мировној мисији у Украјини. Само 36 одсто испитаника сматра да је ово исправно, а 13 одсто је неодлучно", наводи се у истраживању јавног мњења Института Сивеј, коју је наручио "web.de"-
У Немачкој су крајње десничарска странка АфД, Левица и крајње левичарска БСВ јасно изразиле неслагање са распоређивањем немачких трупа у Украјини.
Поред тога, неки представници ЦДУ у источној Немачкој изразили су критике по овом питању, преноси Тагесшау.
Немачки војни стручњак Нико Ланге позвао је на објективизацију дискусије о потенцијалном распоређивању немачких трупа у Украјину.
Према његовим речима, термин "копнене трупе" може да звучи сензационално, уплаши људе и изазове отпор.
"У контексту могућег војног присуства у Украјини у оквиру безбедносних гаранција, не ради се о патролирању контактне линије или, као у Хладном рату, стајању лицем у лице са Русима негде на првој линији фронта. Искрено, Украјинци могу боље да бране своју линију фронта него ми", навео је Ланге.
Он је прецизирао да војно особље из земаља НАТО-а неће бити на фронту у Украјини, већ ће бити део ширег система за очување безбедности Украјине од даље руске агресије.
Тимови Коалиције вољних састаће се са америчким колегама у наредним данима како би разговарали о пружању Украјини поузданих безбедносних гаранција и припреми за распоређивање снага одвраћања у случају прекида непријатељстава.
Око десетак земаља је изразило спремност да пошаље војне трупе у Украјину у оквиру међународних безбедносних гаранција након завршетка сукоба.