ФОН ДЕР ЛАЈЕН: ЕУ данас исплаћује више од четири милијарде евра за подршку Украјини
22.08.2025. 18:27 18:32
БРИСЕЛ: Председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен изјавила је да ће ЕУ данас исплатити више од четири милијарде евра за подршку Украјини.
"Солидарност ЕУ са Украјином је непоколебљива. Ово је наша посвеćеност не само опоравку Украјине, веć и њеној будуćности као суверене и демократске земље", навела је Фон дер Лајен на Иксу.
У објави је додала да је укупна финансијска подршка Украјини од ЕУ и земаља чланица тиме достигла 168,9 милијарди евра.