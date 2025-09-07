РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ТУРСКУ Тресло се близу места на ком је недавно дошло до катастрофе
Јак земљотрес погодио Турску, све се тресло.
Земљотрес магнитуде 5.2 степени Рихтера забележен је у недељу, 7. септембар 2025 у 11:35 часова, на подручју западне Турске у месту Бигадиц.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 39.1635 и дужине 28.1115.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 11 километара испод површине земље.
За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.
У овој области је 10. августа забележен потрес јачине 6,1 степен Рихтерове скале приликом којег је погинуо 81-годишњи мушкарац, док је 29 људи повређено. Причињена је и материјална штета у тој области - неколико објеката се срушило, а многобројне куће су оштећене.
Након тог земљотреса, у Турској је забележено неколико хиљада потреса јачине од два степена до 4,5 степени.