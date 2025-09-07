clear sky
25°C
07.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ТУРСКУ Тресло се близу места на ком је недавно дошло до катастрофе

07.09.2025. 12:31 12:45
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Земљотрес
Фото: Pixabay.com

Јак земљотрес погодио Турску, све се тресло.

Земљотрес магнитуде 5.2 степени Рихтера забележен је у недељу, 7. септембар 2025 у 11:35 часова, на подручју западне Турске у месту Бигадиц.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 39.1635 и дужине 28.1115.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 11 километара испод површине земље.

За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

У овој области је 10. августа забележен потрес јачине 6,1 степен Рихтерове скале приликом којег је погинуо 81-годишњи мушкарац, док је 29 људи повређено. Причињена је и материјална штета у тој области - неколико објеката се срушило, а многобројне куће су оштећене.

Након тог земљотреса, у Турској је забележено неколико хиљада потреса јачине од два степена до 4,5 степени.

 

земљотрес Турска
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај