РИБАРИ ИЗВУКЛИ АУТОМОБИЛ СА ЉУДСКИМ ОСТАЦИМА За несталим човеком се трагало 58 година
Уобичајени одлазак на реку претворио је у праву детективску мистерију, а пошто су двојица риболоваца открила олупину аутомобила на дну Мисисипија.
Они су приметили потопљени четвороточкаш помоћу сонара, а надлежни верују да је повезан са нестанком из 1967. године.
"Била је то чиста срећа"
Броди Лох је испричао локалним медијима како је током пецања, а захваљујући сонару, приметио необичан облик у води, који је личио на аутомобил. Три дана касније, рониоци су лоцирали и помогли да се возило извуче на обалу.
У кабини “бјуик електра” из 1963. године су пронађени људски остаци, а власти верују да је реч о власнику Роју Бену из Саук Рапидса, који се води као нестао од септембра 1967.
“Била је то чиста срећа. Да мој пријатељ није у том тренутку упецао смуђа, вероватно бисмо само наставили низводно и никада не бисмо приметили ништа”, рекао је Лох.
Fisherman finds car containing human remains in Mississippi River https://t.co/feEIru7LR7 pic.twitter.com/05WhMNyeNT
— The Independent (@Independent) August 17, 2025
Истрага није дала резултате
Према подацима Бироа за нестале особе Минесоте, власник фирме за поправку беле технике и удовац Рој Бен је последњи пут виђен како вози металик-плави “бјук”. У том тренутку, имао је 59 година.
Према тадашњим информацијама, примећен је у ресторану “Кинг’с Supper Цлуб”, северно од места Сартел. Његов брат Волтер је сарађивао са истражитељима у покушају да открије шта се догодило, али без резултата.
Како су архиве показале, Бен је званично проглашен мртвим 1975, осам година након нестанка. Његове личне ствари продате су на аукцији већ 1968, преноси CNN.
Чека се коначна потврда
Иако је током деценија било неколико трагова, ниједан није довео до решења мистерије, изјавио је шериф округа Бентон, Трој Хек, чији тим сада води истрагу. Он је потврдио да су посмртни остаци послати на додатну анализу, а како би се званично потврдио идентитет.
Поред људских остатака, у аутомобилу су пронађени предмети који додатно указују да је у питању управо Рој Бен. Према тадашњим извештајима, носио је већу количину готовине, али није наведено да ли је новац пронађен у возилу.
Више од пола века након нестанка, случај је поново отворен, а породица би коначно могла да добије одговоре на питања која их муче толико дуго.