few clouds
24°C
18.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РИБАРИ ИЗВУКЛИ АУТОМОБИЛ СА ЉУДСКИМ ОСТАЦИМА За несталим човеком се трагало 58 година

18.08.2025. 12:01 12:33
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
a
Фото: Screenshot X / The Independent

Уобичајени одлазак на реку претворио је у праву детективску мистерију, а пошто су двојица риболоваца открила олупину аутомобила на дну Мисисипија.

Они су приметили потопљени четвороточкаш помоћу сонара, а надлежни верују да је повезан са нестанком из 1967. године.

"Била је то чиста срећа"

Броди Лох је испричао локалним медијима како је током пецања, а захваљујући сонару, приметио необичан облик у води, који је личио на аутомобил. Три дана касније, рониоци су лоцирали и помогли да се возило извуче на обалу. 

У кабини “бјуик електра” из 1963. године су пронађени људски остаци, а власти верују да је реч о власнику Роју Бену из Саук Рапидса, који се води као нестао од септембра 1967. 

“Била је то чиста срећа. Да мој пријатељ није у том тренутку упецао смуђа, вероватно бисмо само наставили низводно и никада не бисмо приметили ништа”, рекао је Лох.

Истрага није дала резултате

Према подацима Бироа за нестале особе Минесоте, власник фирме за поправку беле технике и удовац Рој Бен је последњи пут виђен како вози металик-плави “бјук”. У том тренутку, имао је 59 година. 

Према тадашњим информацијама, примећен је у ресторану “Кинг’с Supper Цлуб”, северно од места Сартел. Његов брат Волтер је сарађивао са истражитељима у покушају да открије шта се догодило, али без резултата. 

Како су архиве показале, Бен је званично проглашен мртвим 1975, осам година након нестанка. Његове личне ствари продате су на аукцији већ 1968, преноси CNN.

Чека се коначна потврда

Иако је током деценија било неколико трагова, ниједан није довео до решења мистерије, изјавио је шериф округа Бентон, Трој Хек, чији тим сада води истрагу. Он је потврдио да су посмртни остаци послати на додатну анализу, а како би се званично потврдио идентитет.

Поред људских остатака, у аутомобилу су пронађени предмети који додатно указују да је у питању управо Рој Бен. Према тадашњим извештајима, носио је већу количину готовине, али није наведено да ли је новац пронађен у возилу. 

Више од пола века након нестанка, случај је поново отворен, а породица би коначно могла да добије одговоре на питања која их муче толико дуго. 

(Telegraf.rs)

пецароши мисисипи
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај