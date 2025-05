РОЗЕ ДИМ НА ТРГУ СВЕТОГ ПЕТРА У ВАТИКАНУ! Потпуно неочекивано, ево о чему се ради

„Кардиналима кажемо да не можете стално игнорисати 50 одста католичког становништва, не можете ући у закључану собу и разговарати о будуćности Цркве без половине Цркве“, рекла је активисткиња Миријам Дуињан.

Она је рекла да наредни папа мора да буде ''довољно храбар'' да се позабави питањем већег укључивања жена у Цркву, преноси Гардијан.

Папа Фрања унапредио је положај жена у Цркви, али критичари кажу да није довољно урађено, будући да женама и даље није дозвољено да буду свештенице. Раније данас, у Сикстинској капели у Ватикану почела је конклава за избор 267. поглавара Римокатоличке цркве, а у избору учествују 133 кардинала.

Advocates for women's ordination released pink smoke from a hill near the Vatican, just hours before the start of a male-only conclave to elect a new pontiff. Follow live updates from the Vatican: https://t.co/I1yGRfsiC6 pic.twitter.com/uhr6EzlPYU

— Reuters (@Reuters) May 7, 2025