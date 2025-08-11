УБИСТВО У СЕЛУ КОД ПРИЗРЕНА Полиција трага за убицом
У селу Жур код Призрена, у суботу око 21.20 часова, дошло је до смртоносног напада ножем у којем је страдао мушкарац Х. Ш.
Убиство се догодило из, за сада, неразјашњених разлога, а верује се да је свему претходио вербални сукоб. Ситуација је ескалирала при чему је нападач извадио нож и нанео Х. Ш. смртоносне повреде.
Тзв. косовска полиција примила дојаву да је мушкарац са тешким повредама пребачен у Регионалну болницу у Призрену, где је, упркос напорима лекара, преминуо.
Одмах по пријави, полицијске патроле су упућене на лице места ради идентификације и хапшења осумњиченог, а нож није пронађен на лицу места.
Портпарол полиције у овом граду, Шаћир Битићи, саопштио је да је повређени због озбиљности повреда хитно транспортован у Универзитетски клиничко-кируршки центар у Приштини, где је подлегао повредама.
Према прикупљеним информацијама, починилац је идентификован, али се тренутно налази у бекству.
Полиција и даље претражује терен, док је о догађају обавештен надлежни тужилац који спроводи даље правне процедуре