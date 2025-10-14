СУНЦЕ СТИЖЕ НА СЕВЕР, КИША НА ЈУГ У деловима земље јак ветар ВИКЕНД ДОНОСИ ПРАВУ ЈЕСЕН
У Србији данас умерено до потпуно облачно, а на северу земље и у Неготинској Крајини са дужим сунчаним интервалима.
Ветар слаб и умерен, на истоку повремено и јак, западни и северозападни. Најнижа температура биће од 6 до 11, а највиша од 15 до 18, у источним крајевима око 20 степени, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).
У Београду умерено облачно са дужим сунчаним интервалима. Ветар слаб до умерен, западни и северозападни. Најнижа температура око 10, највиша око 17 степени.
Време у наредних седам дана
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 21. октобра, задржаће се суво и стабилно време, уз смену сунчаних и облачних интервала. У већини места највиша дневна температура биће од 15 до 18 степени, а на истоку Србије и до 20 степени, уз мало свежија јутра у другој половини седмице.
Наоблачење са кишом и локалним пљусковима које ће у петак захватити јужне, крајем дана и у суботу прошириће се и на остале пределе осим на Војводину где ће се задржати суво време, а престанак падавина очекује се у недељу.