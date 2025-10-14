overcast clouds
СУНЦЕ СТИЖЕ НА СЕВЕР, КИША НА ЈУГ У деловима земље јак ветар ВИКЕНД ДОНОСИ ПРАВУ ЈЕСЕН

14.10.2025. 06:58 09:10
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
а
Фото: Pixabay.com

У Србији данас умерено до потпуно облачно, а на северу земље и у Неготинској Крајини са дужим сунчаним интервалима.

Ветар слаб и умерен, на истоку повремено и јак, западни и северозападни. Најнижа температура биће од 6 до 11, а највиша од 15 до 18, у источним крајевима око 20 степени, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).

У Београду умерено облачно са дужим сунчаним интервалима. Ветар слаб до умерен, западни и северозападни. Најнижа температура око 10, највиша око 17 степени.

Време у наредних седам дана

Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 21. октобра, задржаће се суво и стабилно време, уз смену сунчаних и облачних интервала. У већини места највиша дневна температура биће од 15 до 18 степени, а на истоку Србије и до 20 степени, уз мало свежија јутра у другој половини седмице. 

Наоблачење са кишом и локалним пљусковима које ће у петак захватити јужне, крајем дана и у суботу прошириће се и на остале пределе осим на Војводину где ће се задржати суво време, а престанак падавина очекује се у недељу.

(k1info.rs)

Метео временска прогноза
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
