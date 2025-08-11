ЛЕТО СЕ ПРОДУЖАВА Тропске врућине у Србији, пред нама најтоплија недеља, ЕВО КАДА КРЕЋЕ ЗАХЛАЂЕЊЕ
Највеће врућине за данас се прогнозирају у јужним крајевима Србије, где ће бити и до 40 степени
Иван Ристић, метеоролог аматер јавио се за Kурир телевизију и испричао детаљну прогнозу која нас очекује у току данашњег дана, али се дотакао и наредних недеља.
Најавио је да је пред нама последњи дужи и изражен топлотни талас овог лета. Највеће врућине биће у јужним крајевима Србије, где се прогнозирају температуре до 40 степени.
- Ово ће бити најтоплија недеља у августу, наредних 7,8 дана ће бити веома топло, а данас ће бити мало свежије него јуче, када је било 40 степени, док је у Београду забележно 39 степени. Данас ће бити мало пријатније са севера је дошао свежи ваздух, тако да ће температура бити 35 степени али на Југу ће и даље бити веома топло, близу 40 степени. Од среде се топао ваздух враћа и захватиће целу Србију - каже Ристић и додаје:
- Температура ће бити веома топла, између 35 и 40 степени, али ће нас мало рахлађивати југоисточни ветар, имаћемо ту природну вентилацију и он ће поправити ову ситуацију са високом температуром. Kод Преображења има услова да буде мало свежије, али се не види неко јаче захлађење за сада. Нема захлађења скоро до краја августа. Последњих пар лета траје скоро до новембра, пре се промена из лета у јесен догађала око 25. августа а сада се то неко променило и планира се да то буде 25. септембар. Делује да ће лето потрајати.
Извор: Курир