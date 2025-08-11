clear sky
25°C
11.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛЕТО СЕ ПРОДУЖАВА Тропске врућине у Србији, пред нама најтоплија недеља, ЕВО КАДА КРЕЋЕ ЗАХЛАЂЕЊЕ

11.08.2025. 09:31 09:36
Пише:
Дневник
Извор:
Курир/Дневник
Коментари (0)
Ilustracija
Фото: Ilustracija

Највеће врућине за данас се прогнозирају у јужним крајевима Србије, где ће бити и до 40 степени

Иван Ристић, метеоролог аматер јавио се за Kурир телевизију и испричао детаљну прогнозу која нас очекује у току данашњег дана, али се дотакао и наредних недеља.

Најавио је да је пред нама последњи дужи и изражен топлотни талас овог лета. Највеће врућине биће у јужним крајевима Србије, где се прогнозирају температуре до 40 степени.

- Ово ће бити најтоплија недеља у августу, наредних 7,8 дана ће бити веома топло, а данас ће бити мало свежије него јуче, када је било 40 степени, док је у Београду забележно 39 степени. Данас ће бити мало пријатније са севера је дошао свежи ваздух, тако да ће температура бити 35 степени али на Југу ће и даље бити веома топло, близу 40 степени. Од среде се топао ваздух враћа и захватиће целу Србију - каже Ристић и додаје:

- Температура ће бити веома топла, између 35 и 40 степени, али ће нас мало рахлађивати југоисточни ветар, имаћемо ту природну вентилацију и он ће поправити ову ситуацију са високом температуром. Kод Преображења има услова да буде мало свежије, али се не види неко јаче захлађење за сада. Нема захлађења скоро до краја августа. Последњих пар лета траје скоро до новембра, пре се промена из лета у јесен догађала око 25. августа а сада се то неко променило и планира се да то буде 25. септембар. Делује да ће лето потрајати.

Извор: Курир

временска прогноза лето врућина
Извор:
Курир/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај