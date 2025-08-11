ГАРАЖЕ У НОВОМ САДУ И БЕОГРАДУ СКУПЉЕ ОД КУЋА У СРЕМУ Паркинг постаје луксуз, места је све мање
Гараже и паркинг места у Новом Саду постају све траженија и скупља некретнина.
Цене прате трендове из Београда, а паркинг места поскупела су и до 40 одсто у односу на прошлу годину. Тако за поједине гараже у ова два града треба издвојити чак 4.000 евра по квадратном метру.
Када се направи мало боља рачуница, за новац који је потребно издвојити за једно гаражно место у Новом Саду или Београду, може да се купи кућа са окућницом у Срему.
Како кажу агенти за некретнине, у Новом Саду има знатно више аутомобила него раније, па гаража и паркинг места нема ни близу колико је потребно, што притиска цене навише.
Како је за РТС рекао Гордан Лемајић из агенције СОЛИС, због овакве ситуације, цене гаража ће сигурно да иду само навише.
"Дакле, за оне који желе да се паркирају без стреса, на периферији Новог Сада може да се купи паркинг место за 3.000 до 5.000 евра. Тамо су станови значајно јефтинији у односу на централне делове града," рекао је Лемајић.
Подаци показују да је у последњих неколико година број продатих гаражних места у Новом Саду порастао за више од 65 одсто. Најтраженије су локације у центру и близу прометних саобраћајница.
Слична ситуација је и у Нишу, где се гараже брзо продају и издају. Цене се крећу од 3.000 евра за паркинг на периферији до чак 15.000 евра у центру града, према речима Сандре Блажић из нишке агенције "Блажић некретнине".
Куповина гараже сматра се одличном инвестицијом јер се, чак и уз месечне трошкове, враћа у виду уштеде на паркингу у наредних десетак година, напомиње Марко Арсеновић, купац гаражног места из Београда.
"Инвеститори су по закону обавезни да обезбеде више паркинг места него што имају станова у зградама – обично око 1,1 до 1,3 паркинг места по стану", каже за РТС Урош Јовановић из београдске агенције "АРТ Некретнине".
У околини Новог Сада, као и у Београду, улагања у паркинге на отвореном на земљишту близу инфраструктурних чворишта попут аеродрома постају исплатива прилика. Цена дневног паркирања аутомобила тамо износи око 500 динара.
Зоран Стоиљковић из компаније "Fly zone parking" из Сурчина објашњава да тренутно имају око 600 паркинг места на таквом простору и да планирају њихово наткривање.