БЕЗДАН ДОБИЈА МАРИНУ Наутички туризам је развојна шанса српског дела Подунавља ПРОЈЕКАТ ЗА 120 ПЛОВИЛА ДУЖИНЕ ДО 15 МЕТАРА
Деценијама уназад, наутички туризам се апострофира као развојна шанса српског дела Подунавља, не само због европског речног гиганта, већ и због развијене каналске мреже Дунав – Тиса – Дунав, којој је круна и исходиште Бездан крај Сомбора.
У покушају искориштавања компаративних предности као српске дунавске капије је и идеја о изградњи марине у Бездану, која се тренутно реализује у склопу далеко ширег државног пројекта „Заплови Србијом“.
Изабрани понуђач ће имати задатак да пројектује марину чеоног типа, категорије два сидра за пловила дужине од пет и по до 15 метара, уз преиспитивање могућности за привез два до три пловила дужине до 18 метара
Наиме, Министарство туризма и омладине покренуло је поступак јавне набавке за израду пројектно - техничке документације за изградњу марине капацитета 120 пловила код Бездана, а као рок за пристизање понуда одређен је 4. септембар. Јавна набавка би требала да резултира избором пројектанта за комплетну документацију за идејни пројекат са студијом оправданости, а након што Ревизиона комисија АП Војводине прихвати идејни пројекат и пројекат за грађевинску дозволу, као и студију заштите животне средине. Према наводима из техничког описа пројектног задатка, локалитет за изградњу марине одређен је Планом детаљне регулације марине код Бездана из 2008. године, на основу којег је израђен пројекат парцелације и препарцелације. Земљиште на катастарској парцели одређеној за градњу је у јавној својини Републике Србије којим управља ЈВП „Воде Војводине“ и користи се као водно земљиште између одбрамбеног насипа друге линије одбране од великих вода. Земљиште је неуређено, јужна граница парцеле је Велики Бачки канал, а на северној страни је државни пут.
Изабрани понуђач ће имати задатак да пројектује марину чеоног типа, категорије два сидра за пловила дужине од пет и по до 15 метара, уз преиспитивање могућности за привез два до три пловила дужине до 18 метара. Пројектна документација треба да обухвати мултифункционални објекат са рецепцијом, локалима, рестораном и собама за преноћиште, чуварницу, санитарни објекат са тоалетима, гардеробом, тушевима и вешерајем, те у другој фази радова објекте за сервисирање пловила и снабдевање горивом.
– За копнени простор марине предвидети транспарентну вештачку ограду око читавог комплекса са видео надзором, за спречавање неконтролисаног улаза у марину. Затим предвидети пешачки и колски улаз, хортикултурно и партерно уређене зелене површине, прилазне и интерне саобраћајне комуникације и платое од чврстог материјала, паркиралиште, подземне и надземне инсталације, прикључке, расветна и санитарна тела и објекте, као и зграде марине чији спољни изглед треба да буде усклађен са амбијенталним окружењем и грађевинским наслеђем поднебља, а приступ и коришћење прилагођене особама са посебним потребама. Такође, ту су и простор за суви вез и приступ каналу. Процењена вредност набавке је 26 милиона динара.