САД УЛОЖИЛЕ ВЕТО Стопиран нацрт резолуције СБ УН о окончању рата у Појасу Газе ЗАХТЕВАО МОМЕНТАЛНИ, БЕЗУСЛОВНИ И ТРАЈНИ ПРЕКИД ВАТРЕ

18.09.2025. 22:52 22:53
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Танјуг (Видео)

Сједињене Америчке Државе уложиле су данас вето на нацрт резолуције Савета безбедности Уједињених нација којим се захтева моментални, безусловни и трајни прекид ватре у Појасу Газе и захтева да Израел укине сва ограничења на испоруку хуманитарне помоћи у палестинску енклаву.

У тексту резолуције коју је саставило 10 чланица СБ УН такође се захтева тренутно, безусловно и достојанствено ослобађање свих израелских талаца које држи Хамас.

За усвајање је гласало 14 од 15 земаља чланица СБ УН, а ово је био шести пут да САД уложе вето на сличан предлог о заустављању рата у Гази.

 

Вести Свет
