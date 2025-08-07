ШОК ОБРТ У СЛУЧАЈУ АНЕ ВОЛШ Ево зашто је убио супруг Брајан! Тужиоци изнели све детаље ЈЕЗИВОГ УБИСТВА
Амерички медији открили су да тужилаштво које води истрагу против Брајана Волша има нове доказе, а то је да злочин није починио због љубоморе и преваре
Тужиоци из Масачусетса у Сједињеним Америчким Државама тврде да Брајан Волш пре две и по године није убио своју супругу, Београђанку Ану Волш, из страсти већ је у питању добро осмишљен план да заштити своју слободу и богатство, преносе амерички медији.
Ана Волш, подсетимо мистриозно је нестала неколико сати након дочека Нове године 2023. када је, наводно, морала да напусти своју кућу у Кохасету и да оде у Вашингтон где ја радила. Док се данима трагало за њом, њен супруг Брајан Волш правио се да је забринут и помагао у истрази, а онда су истражитељи открили језиво убиство - Волш је зверски убио супругу, а њено тело је раскомадао и бацио у контејнер. Сакрио је трагове, односно мислио је да је починио савршен злочин.
Шири и прорачунат мотив
- Иако се Брајан Волш изјаснио да није крив за тежак злочин, односно за убиство првог степена, где се подразумева и да је уклонио тело и обмануо полицију током истраге суочава се и са одвојеним федералним оптужбама за превару са уметнинама. Тужиоци су, међутим, изнели шири и прорачунатији мотив за убиство. Како је први објавио Лос Анђелес Магазин, државни тужиоци тврде да је Брајан Волш веровао да би, ако Ана "премине или нестане", могао да избегне казну у федералном затвору због претходне осуде за превару са уметничким делима у Лос Анђелесу - наводе амерички медији.
Брајан Волш, како су потом навели, 2021. изјаснио се кривим за шему преваре у вези са уметничким делима која је укључивала продају две лажне слике Ендија Ворхола. У фебруару 2024. године осуђен је на 37 месеци затвора, а наређено му је и да плати 475.000 долара одштете.
Ова теорија, према тужиоцима, Волшове наводне поступке представља као намерни покушај да елиминише своју супругу како би се избегла затворска казна која му је претила у то време. Такође, тужилаштво тврди да је окривљени био уверен да ће старатељство над њиховом децом, које би добио у случају нестанка жене, помоћи да избегне затворску казну у том случају.
- Упркос приговорима одбране, судија Дајана Френијер је пресудила да тужиоци могу да изнесу дигиталне доказе на суђењу, укључујући наводну историју претраге Брајана Волша на Гуглу и референце на ванбрачну везу његове супруге као део своје теорије о мотиву убиства. Према тужиоцима, у раним јутарњим сатима 1. јануара 2023. године, само неколико сати након што је Ана Волш последњи пут виђена, Брајан је наводно користио синовљев ајпед и свој телефон да би претраживао фразе попут "комадање и најбољи начини за уништавање тела", "колико времена прође пре него што тело почне да смрди" и "тестера за метал најбољи алат за сечење".
На недавном рочишту за изношење доказа које је одржано 24. јула, главни адвокат одбране Волша, Лари Типтон, тврдио је да тужиоци немају доказе да је Брајан знао за Анину аферу, што је централни део државне теорије о предумишљају. Фокс њуз је контактирао Типтона за коментар. Без директних доказа о том сазнању, рекао је Типтон, тврдња тужилаштва о мотиву је "чиста спекулација".
Али пензионисани судија Вишег суда Масачусетса, Џек Лу рекао је за Фокс њуз да дигитално предумишљање не захтева дуг временски оквир.
- Одлука о убиству може се формирати током периода од неколико дана, сати или чак неколико секунди - рекао је Лу.
Осумњичени за убиство супруге Брајан Волш избегао је један правни метак док се у случају убиства чека ДНК анализа. Додао је да је законски праг на нивоу велике пороте само вероватни узрок, а не доказ ван разумне сумње, што чини мало вероватним да одбрана може да потисне податке претраге.
- Ово су апсолутно врхунски адвокати. Сви знају шта раде и нико не износи глупе тврдње. То је захтевно за судију, али је и лакше јер је све у записнику, а правни аргументи су веома чисти - рекао је пензионисани судија, а преносе тамошњи медији.
Судија Френијер је недавно одбио захтев одбране да се искључе инкриминишући дигитални докази, дозвољавајући поротницима да размотре Волшеву наводну историју претраге за одлагање тела током суђења.
- Добро је што је одбрана предложила да се ово одбаци из више разлога, укључујући и правно инсистирање на повезаним аргументима. Међутим, на крају крајева, одбацивање из ових разлога је готово немогуће. Велики поротници имају право да прихвате или одбаце доказе како сматрају прикладним - рекао је он.
Додатни судски поднесци открили су да је Волш наводно, на Божић 2022. године, шест пута на Гуглу претраживао име Аниног наводног љубавника, који је на суду идентификован само као "WФ".
Животно осигурање
Тужиоци су такође открили да је Волшова мајка ангажовала приватног детектива да прати Ану у Вашингтону, где је живела током радне недеље, и да је наводно водио аферу. Тужилаштво је даље као доказ доставило и Анину полису животног осигурања од 2,7 милиона долара у којој је Брајан Волш именован као једини корисник, поткрепљујући оно што тврде да је финансијски мотив у случају.
Избор пороте на његовом суђењу требало би да почне 20. октобра, а очекује се да ће поступак трајати отприлике три до четири недеље.