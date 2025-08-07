ШТА НАКОН ОКОНЧАЊА СУКОБА? Нетањаху: Израел неће анектирати Газу, већ ће њоме управљати прелазно тело
Премијер Израела Бењамин Нетањаху изјавио је да Израел не планира да анектира Газу, већ да ће територијом управљати "прелазно административно тело" након окончања сукоба.
Нетањаху је поновио главне циљеве израелске операције - потпуно уништење Хамаса и безусловни повратак свих израелских талаца, пренео је Тајмс оф Израел.
Он је нагласио да би се рат брзо завршио уколико би Хамас положио оружје и ослободио таоце.
Изјава долази непосредно након његовог састанка са индијским амбасадором у Израелу Џ. П. Singhom, током којег је било речи о јачању билатералне сарадње, посебно у области одбране и економије.
Израелски безбедносни кабинет требало би да се састане касније данас како би размотрио могућност потпуне војне окупације Појаса Газе.
Израелски досељеници поново булдожерима равнали палестинску земљу јужно од Хеброна
Израелски досељеници поново су булдожерима равнали палестинско земљиште, јужно од Хеброна, јавља Вафа.
Према наводима дописника палестинске агенције, група наоружаних досељеника почела је да булдожерима равна земљиште у месту Хирбет Дејр Разих, јужно од Хеброна, да би припремили терен за ширење колонистичког насеља основаног у децембру прошле године.
Крајем прошле године, израелски досељеници поравнали су око 40 хектара земље у власништву породице Амро.
Посекли су дрвеће, уништили усеве и изградили пут дуг три километра.
Откако је избио рат у Гази, ширење досељеничких насеља, која се сматрају илегалним према међународном праву, бележи експанзију.
Не рачунајући Источни Јерусалем, процењује се да најмање 490.000 израелских досељеника живи на Западној обали заједно са готово три милиона Палестинаца.
У јуну је израелска влада одобрила конфискацију 12,7 квадратних километара окупиране Западне обале, што се сматра највећом конфискацијом у последње три деценије.