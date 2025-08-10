СТРАДАЛИ ЗБОГ НЕПОШТОВАЊА ЗАБРАНЕ Три особе погинуле у експлозији док су пливале у забрањеној зони
Три особе погинуле су док су пливале у мору у региону Одесе када су експлодирала два непозната објекта у зони забрањеној за пливање, навела је регионална полиција, пренели су данас украјински медији.
На лицу места су истражни и оперативни тимови, стручњаци за експлозиве и спасиоци, пренела је агенција Укринформ.
Како је на Телеграм каналу навео шеф полицијске службе региона Одесе Олег Кипер, инцидент се догодио у областима Затока и Каролино-Бугаз.
-Три живот изгубљена су због непоштовања забране. Један мушкарац смртно је страдао у Каролино-Бугазу, а мушкарац и жена погинули су код Затоке. Сви они страдали су у експлозији непознатих предмета док су пливали у зонама где је то забрањено - навео је Кипер.
Он је подсетио да у региону Одесе постоје 32 зоне безбедне за пливање које су прошле детаљну инспекцију и у којима нема опасности од мина у мору и на обали.
У месту Затока у јуну су две особе погинуле у експлозији нагазне мине, подсетио је Укринформ.