СТРАДАЛИ ЗБОГ НЕПОШТОВАЊА ЗАБРАНЕ Три особе погинуле у експлозији док су пливале у забрањеној зони

10.08.2025. 13:36 13:42
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
експлозија
Фото: Pixabay.com

Три особе погинуле су док су пливале у мору у региону Одесе када су експлодирала два непозната објекта у зони забрањеној за пливање, навела је регионална полиција, пренели су данас украјински медији.

На лицу места су истражни и оперативни тимови, стручњаци за експлозиве и спасиоци, пренела је агенција Укринформ.

Како је на Телеграм каналу навео шеф полицијске службе региона Одесе Олег Кипер, инцидент се догодио у областима Затока и Каролино-Бугаз.

-Три живот изгубљена су због непоштовања забране. Један мушкарац смртно је страдао у Каролино-Бугазу, а мушкарац и жена погинули су код Затоке. Сви они страдали су у експлозији непознатих предмета док су пливали у зонама где је то забрањено - навео је Кипер.

Он је подсетио да у региону Одесе постоје 32 зоне безбедне за пливање које су прошле детаљну инспекцију и у којима нема опасности од мина у мору и на обали.

У месту Затока у јуну су две особе погинуле у експлозији нагазне мине, подсетио је Укринформ.

Вести Свет
