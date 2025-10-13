few clouds
13.10.2025.
Нови Сад
СТРАХ ОД СЕВЕРА РАСТЕ Сеул прави подземни град за преживљавање нуклеарног напада

13.10.2025. 10:04
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
СЕУЛ: Власти у Сеулу планирају да до 2028. године изграде први цивилни бункер испод комплекса јавног становања у јужнокорејској престоници, способан да издржи нуклеарни напад, како би се заштитили од претњи Северне Kореје, пренео је данас Ројтерс, позивајући се на званичника градске владе.

Према речима званичника, Метрополитанска влада и Сеулска корпорација за становање и заједнице планирају склониште за 999 домаћинстава, дизајнирано да издржи нуклеарне, биолошке или хемијске нападе.

Бункер у подруму стамбеног комплекса простираће се на 2.147 квадратних метара, моћи ће да прими до 1.020 људи истовремено и биће опремљен за 14 дана преживљавања.

Лист "Сеул Шинмун", који је први објавио план, навео је да је то први такав потез локалне власти у суочавању са повећаном нуклеарном претњом суседне Северне Kореје.

На масовној војној паради у петак, Северна Kореја је представила своје најновије балистичке ракете способне да носе нуклеарне бојеве главе до циљева у Јужној Kореји или чак до Сједињених Америчких Држава.

Јужнокорејски председник Ли Џае Мјунг рекао је да је најреалнији пут за смањење ризика од стране Севера замрзавање производње нуклеарних бомби и ракета, али је Пјонгјанг за сада одбио дипломатске понуде.

Јужна Kореја има скоро 19.000 атомских склоништа широм земље, више од 3.200 у Сеулу, али велика већина није изграђена да би се заштитила од нуклеарних, хемијских или биолошких напада, подсећа Ројтерс.

Углавном се налазе у метро станицама или подрумима и паркинг гаражама у приватним смештајима и пословним зградама означеним као склоништа, уз сагласност власника.

Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
