СТРАХ ОД СЕВЕРА РАСТЕ Сеул прави подземни град за преживљавање нуклеарног напада
СЕУЛ: Власти у Сеулу планирају да до 2028. године изграде први цивилни бункер испод комплекса јавног становања у јужнокорејској престоници, способан да издржи нуклеарни напад, како би се заштитили од претњи Северне Kореје, пренео је данас Ројтерс, позивајући се на званичника градске владе.
Према речима званичника, Метрополитанска влада и Сеулска корпорација за становање и заједнице планирају склониште за 999 домаћинстава, дизајнирано да издржи нуклеарне, биолошке или хемијске нападе.
Бункер у подруму стамбеног комплекса простираће се на 2.147 квадратних метара, моћи ће да прими до 1.020 људи истовремено и биће опремљен за 14 дана преживљавања.
Лист "Сеул Шинмун", који је први објавио план, навео је да је то први такав потез локалне власти у суочавању са повећаном нуклеарном претњом суседне Северне Kореје.
На масовној војној паради у петак, Северна Kореја је представила своје најновије балистичке ракете способне да носе нуклеарне бојеве главе до циљева у Јужној Kореји или чак до Сједињених Америчких Држава.
Јужнокорејски председник Ли Џае Мјунг рекао је да је најреалнији пут за смањење ризика од стране Севера замрзавање производње нуклеарних бомби и ракета, али је Пјонгјанг за сада одбио дипломатске понуде.
Јужна Kореја има скоро 19.000 атомских склоништа широм земље, више од 3.200 у Сеулу, али велика већина није изграђена да би се заштитила од нуклеарних, хемијских или биолошких напада, подсећа Ројтерс.
Углавном се налазе у метро станицама или подрумима и паркинг гаражама у приватним смештајима и пословним зградама означеним као склоништа, уз сагласност власника.