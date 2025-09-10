СВЕ БЛОКИРАНО, УПОТРЕБЉЕНИ ВОДЕНИ ТОПОВИ Настављени протести широм Француске против председника Макрона У ПАРИЗУ ГОРЕ РЕСТОРАНИ
Ватрогасци у центру Париза покушавају да угасе пожар у корејском ресторану у париском округу Ал, који је избио током протеста "Блокирај све", који се одржава данас широм Француске.
Жандарми и полицајци су евакуисали људе који су се још налазили у објекту једног по једног, јавља БФМ ТВ.
Париски тржни центар Форум д-Ал, један од највећих у Европи, затворио је своја врата док се демонстранти окупљају у том подручју, док је железнички саобраћај прекинут на станици Лавал.
Полиција за сузбијање демонстрација одбила је покушај 700 људи да упадну на железничку станицу Сен Шарл у Марсеју, објавио је полицијски префект Буш-ди-Рона.
У Монпељеу је полиција употребила водене топове да растера демонстранте, ухапшено је осам особа, а како је саопштила префектура Еро-сир-Екс шест особа се тренутно налази у притвору.
Према последњим подацима, скоро 6.000 демонстраната учествовало је у поворци, која је марширала кроз центар града.
Паризијен наводи да је полиција интервенисала воденим топовима да би растерала демонстранте који су запалили контејнере испред станице.
Перфектура Оверњ-Рона-Алпи и Рона-сир-Екс, саопштила је да су демонстранти напустили синдикални скуп на Тргу Гишар у Лиону и марширали градом.
Полиција је користила сузавац да би растерала окупљене, додала је префектура.
Демонстранти су запалили неколико канти за смеће испред улаза у Универзитетску болницу у Нанту, рекао је префект Пејин де ла Лоар.
Они су растерани да би ватрогасци могли да интервенишу.
Демонстранти широм Француске ометају одвијање саобраћаја, пале контејнере и повремено се сукобљавају са полицијом покушавајући да "блокирају све" у знак протеста против председника Француске Емануела Макрона, политичког естаблишмента и планираних буџетских резова.