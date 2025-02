Службеници су потврдили да су тројица војника, који су у несрећи сви погинули, увежбавали план који укључује евакуацију Беле куће када се њихов "Black Hawk" сударио с путничким авионом нешто пре 21 сат у среду увече.

Извори одбране потврдили су природу вежбе за CBS News, након што су "интернет детективи" изнели управо ту теорију. Теоретичари завера преплавили су друштвене мреже тврдњама да је "Црни јастреб" изводио руту хитне евакуације председника као део плана за непредвиђене ситуације Континуитета Владе.

This is absolutely the most shocking video of the airplane crash. It just fell right after the stupid helicopter hit it. All those poor people man.

We should start being honest. This was on purpose. The Blackhawk helicopter pilot was trying to kill pplpic.twitter.com/x7cih7rHUa

— ✨️ Priscilla ✨️ (@PriscillaMirage) January 31, 2025