ТАМНОПУТИ БРИТАНАЦ ОСУМЊИЧЕН JE ЗА НАПАД Ножем је изубадао десеторо људи

02.11.2025. 20:42 20:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Tanjug/Chris Radburn/PA via AP
Фото: Tanjug/Chris Radburn/PA via AP

ЛОНДОН: Британска полиција саопштила је данас да се 32-годишњи мушкарац из Питербороа сада третира као једини осумњичени за напад ножем на 10-оро људи у возу за Кембриџшир.

Полиција је раније саопштила да су ухапсили 32-годишњег тамнопутог британског држављанина и 35-годишњег мушкарца, британског држављанина карипског порекла, али је други ухапшени пуштен, преноси Скај њуз.

Првобитно је било пријављено да је он био умешан у напад, али након провера полиција је саопштила да није био укључен.

Мушкарац (32) је ухапшен под сумњом за покушај убиства и налази се и даље у полицијском притвору.

Полиција наводи да је осумњичени ушао у воз на станици у Питербороу.

Пет повређених особа већ је отпуштено из болнице, док је једна особа и даље у критичном стању, наводи полиција.

Ради се о члану особља ЛНЕР железнице који је био у возу у тренутку напада и покушао да заустави нападача.

"Детективи су прегледали снимке са надзорних камера у возу и јасно је да су његове акције биле херојске и да су несумњиво спасиле животе многих људи", наводи полиција.

Десеторо људи синоћ је избодено ножем у возу за Кембриџшир, који је од Лондона удаљен око 80 километара, а полиција је након тога саопштила да је реч о "значајном инциденту" и потврдила да ће антитерористичке јединице подржати истрагу.

Британска полиција је током ноћи саопштила да ради на утврђивању околности и мотивима инцидента, као и да је употребљен национални код 'Плато' као одговор полицијских и хитних служби на инцидент, пренео је јутрос "Гардијан".

Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
