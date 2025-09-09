ТРАМП О МЕЛАНИЈИНОМ ПИСМУ ПУТИНУ Они су се одлично слагали, "она има веома снажна осећања"
Меланија Трамп "веома снажно" осећа патњу деце у Украјини, али не гаји никакву злу вољу према архитекти напада, Владимиру Путину, открио је њен супруг, председник САД Доналд Трамп.
"Обоје смо разочарани што се овај смешни рат наставља", рекао је председник Трамп, говорећи у име обоје, пише The Daily Beast.
Трамп је окончање рата у Украјини навео као један од својих приоритета од првог дана, али скоро осам месеци касније, сукоб и даље бесни без икаквог одрживог мировног плана на столу.
Прошлог месеца током састанка на Аљасци између Трампа и Путина, председник САД је лично уручио "мировно писмо" своје супруге у којем је Путина замолила да "заштити невиност" деце.
"У данашњем свету, нека деца су принуђена да носе тихи осмех, нетакнут тамом око њих - тихо пркосно супротстављање силама које им потенцијално могу одузети будућност. Господине Путин, ви лично можете обновити њихов мелодични смех", написала је, очигледно алудирајући на Украјину, али никада експлицитно не помињући рат.
Уочи самита, Меланија Трамп је приватно изразила фрустрацију због Путинових кампања бомбардовања, које су од јула усмртиле више од 13.800 цивила, укључујући око 725 деце, према подацима УН.
Уочи разговора 16. августа, Трамп је такође био забринут за судбину више од 20.000 отете украјинске деце, саопштила је Бела кућа.
Владимир Путин је наставио да напада цивиле и након састанка, због чега је један новинар у недељу питао Трампа да ли је Меланија рекла нешто о Путину после самита на Аљасци.
"Не, прва дама се заправо одлично слагала са Путином, као и ја", рекао је Трамп.
Није било сасвим јасно на шта је мислио, с обзиром на то да Меланија Трамп није путовала на Аљаску са својим мужем. Лета 2017. године, седела је поред њега на вечери Г20 у Хамбургу, Немачка, и срела га поново годину дана касније на трилатералном дипломатском састанку у Финској.
Последњи пут када су фотографисани заједно изгледа да је било у новембру 2018, када су светски лидери и њихове супруге у Паризу присуствовали церемонијама обележавања 100. годишњице завршетка Првог светског рата.
Само нешто више од три године касније, Путин је извршио инвазију на Украјину.
The Daily Beast се обратио Белој кући за коментар.
Након што је председник САД обећао да ће окончати рат у Украјини у року од 24 сата од ступања на дужност, Путин је пробио више "рокова" које је Трамп покушао да наметне за прекид ватре или постизање мировног споразума.
Објашњавајући своја и осећања прве даме према Русији, Трамп је у недељу рекао: "Али, знате, ми смо разочарани - обоје смо разочарани што се овај смешни рат наставља."
"Да ли сте поносни на то што је она послала писмо?", упитао је новинар.
"Да, јесам. Она има веома снажна осећања у вези са децом, да, веома јој је жао због тога", рекао је Трамп.