overcast clouds
12°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УПАЉЕН НАРАНЏАСТИ АЛАРМ Земља у приправности ПРЕТЕ ОЛУЈНИ ВЕТРОВИ ОД ЧАК 130 km/h

22.10.2025. 08:36 08:44
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

ПАРИЗ: Седам француских приобалних департмана на атлантској обали и у области Ламанша стављено је данас под наранџасти степен узбуне због јаких ветрова и опасности од поплава услед олује Бенжамен, саопштио је данас Метео-Франс.

Узбуна због ветра издата је за департмане Манш, Вандеја, Шарант-Маритим, Жиронда, Ланд и Атлантски Пиринеји, док је упозорење на високе таласе издато за департмане Сена-Маритим, Жиронда, Ланд и Атлантски Пиринеји, преноси БФМ.


Олуја Бенжамен ушла је синоћ у Француску преко Ламанша, доносећи јак ветар и таласе дуж атлантске обале.

У Ламаншу је стање узбуне на снази од четири сата ујутру, а у осталим департманима током наредног сата.

Упозорења ће бити постепено укинута до 14 часова.

На обали се очекују удари ветра јачине између 100 и 120 километара на час, локално и до 130 километара на час, док се у унутрашњости прогнозира ветар јачине 90 до 110 километара на час.

Упозорења на поплаве ступила су на снагу у раним јутарњим сатима.

Метео-Франс наводи да опасност потиче не само од ветра, већ и од "пролећне плиме" са високом амплитудом - коефицијент плиме и осеке креће се од 81 до 83.

Јаки ветрови и обилне падавине очекују се и у већини осталих делова Француске, посебно у региону Северних Алпа.

аларм Олујни ветар
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај