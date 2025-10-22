УПАЉЕН НАРАНЏАСТИ АЛАРМ Земља у приправности ПРЕТЕ ОЛУЈНИ ВЕТРОВИ ОД ЧАК 130 km/h
ПАРИЗ: Седам француских приобалних департмана на атлантској обали и у области Ламанша стављено је данас под наранџасти степен узбуне због јаких ветрова и опасности од поплава услед олује Бенжамен, саопштио је данас Метео-Франс.
Узбуна због ветра издата је за департмане Манш, Вандеја, Шарант-Маритим, Жиронда, Ланд и Атлантски Пиринеји, док је упозорење на високе таласе издато за департмане Сена-Маритим, Жиронда, Ланд и Атлантски Пиринеји, преноси БФМ.
Олуја Бенжамен ушла је синоћ у Француску преко Ламанша, доносећи јак ветар и таласе дуж атлантске обале.
У Ламаншу је стање узбуне на снази од четири сата ујутру, а у осталим департманима током наредног сата.
Упозорења ће бити постепено укинута до 14 часова.
На обали се очекују удари ветра јачине између 100 и 120 километара на час, локално и до 130 километара на час, док се у унутрашњости прогнозира ветар јачине 90 до 110 километара на час.
Упозорења на поплаве ступила су на снагу у раним јутарњим сатима.
Метео-Франс наводи да опасност потиче не само од ветра, већ и од "пролећне плиме" са високом амплитудом - коефицијент плиме и осеке креће се од 81 до 83.
Јаки ветрови и обилне падавине очекују се и у већини осталих делова Француске, посебно у региону Северних Алпа.