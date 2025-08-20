(УЗНЕМИРУЈУЋЕ) СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА У АВГАНИСТАНУ Аутобус се запалио после судара са цистерном; 76 мртвих, међу њима 17 деце (ФОТО/ВИДЕО)
Укупно 76 људи је погинуло у несрећи у Авганистану, када се аутобус запалио после судара са цистерном и мотором.
Међу мртвима је 17 деце.
Најмање 76 људи је погинуло, међу којима и 17 деце, у страшној саобраћајној несрећи када су се сударили путнички аутобус, цистерна и мотоцикл, пише британски лист "Сан".
Аутобус се запалио после судара
Аутобус се запалио после судара са мањим возилима у провинцији Херату Авганистану, у уторак увече.
🚨BREAKING: At least 71 people died in Afghanistan’s Herat province when a bus carrying deported migrants crashed into a truck and a motorcycle. pic.twitter.com/HdQxk36CzC
— World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 19, 2025
- Седамдесет и шест грађана наше земље изгубило је живот у овом инциденту, а троје је тешко повређено - рекао је портпарол провинцијске владе, Мохамад Јусуф Саеди.
Камион превозио гориво
Полиција у дистрикту Гузара, надомак града Херата, саопштила је да је цистерна превозила гориво, што је изазвало катастрофалан пожар.
A bus carrying deported migrants collided with a truck and a motorcycle in Afghanistan’s western Herat province on August 19, bursting into flames and killing at least 71 people, including 17 children, according to local authorities pic.twitter.com/MZaag3pgF8
— TRT World (@trtworld) August 19, 2025
Аутобус превозио избеглице враћене из Ирана
Портпарол провинцијске владе, Ахмадулах Мутаки, рекао је да је аутобус превозио избеглице које су депортоване из Ирана.
Саеди је појаснио да су у питању Авганистанци који су недавно враћени из Ирана у главни град Кабул.