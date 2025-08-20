clear sky
28°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(УЗНЕМИРУЈУЋЕ) СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА У АВГАНИСТАНУ Аутобус се запалио после судара са цистерном; 76 мртвих, међу њима 17 деце (ФОТО/ВИДЕО)

20.08.2025. 10:04 10:19
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Коментари (0)
комбо
Фото: принтскрин x @trtworld

Укупно 76 људи је погинуло у несрећи у Авганистану, када се аутобус запалио после судара са цистерном и мотором.

Међу мртвима је 17 деце.

Најмање 76 људи је погинуло, међу којима и 17 деце, у страшној саобраћајној несрећи када су се сударили путнички аутобус, цистерна и мотоцикл, пише британски лист "Сан".

Аутобус се запалио после судара

Аутобус се запалио после судара са мањим возилима у провинцији Херату Авганистану, у уторак увече.

 

 

- Седамдесет и шест грађана наше земље изгубило је живот у овом инциденту, а троје је тешко повређено - рекао је портпарол провинцијске владе, Мохамад Јусуф Саеди.

Камион превозио гориво

Полиција у дистрикту Гузара, надомак града Херата, саопштила је да је цистерна превозила гориво, што је изазвало катастрофалан пожар.

 

 

Аутобус превозио избеглице враћене из Ирана

Портпарол провинцијске владе, Ахмадулах Мутаки, рекао је да је аутобус превозио избеглице које су депортоване из Ирана.

Саеди је појаснио да су у питању Авганистанци који су недавно враћени из Ирана у главни град Кабул.

авганистан
Извор:
Курир
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај