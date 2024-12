(ВИДЕО, ФОТО) ПОЛИЦИЈА НА НОГАМА У пуцњави у Њујорку убијен директор осигуравајуће куће која сарађује са владом

Полицијски извори су потврдили да је Томсон био на путу ка конференцији у хотелу Хилтон када је маскирани нападач, који је чекао испред хотела, почео да пуца на њега, пише Њујорк Пост.



Нападач је потом побегао бициклом, док су Хитна помоћ и спасиоци покушавали да спасу повређеног Томсона.

Он је хитно превезен у болницу, где је касније и преминуо.

Градоначелник Њујорка Ерик Адамс изјавио је да полиција сматра да је реч о планираном убиству.

"Изгледа да је ово био планиран напад на појединца, и сигурно ћемо пронаћи одговорног", поручио је он додајући да мотив напада није познат.

Томсон је од 2021. године био извршни директор "UnitedHealthcare", највеће приватне здравствене осигуравајуће компаније у САД-у. Радио је у компанији више од 20 година и био је задужен за владине програме попут "Медикера" (Medicare).

