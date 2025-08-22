ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИКА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ДАНИЦА НЕДИЋ ЗА „ДНЕВНИК” Грађани одређују приоритете, раде се велики пројекти који ће побољшати квалитет живота
Водећи се идејом да се кроз разговор са грађанима најбоље може стећи утисак о потребама и проблемима с којима се сусрећу Град Сремска Митровица, на челу са градоначелником Браниславом Недимовићем, од прошле године покренуо је велике пројекте како би се унапредило функционисање те локалне самоуправе али и побољшао квалитет живота.
У интервјуу за „Дневник” заменица градоначелника Даница Недић нагласила је да свака локална самоуправа мора да се базира на људима и да све прилагоди њима.
- Градоначелник Недимовић је често међу народом и разговара са грађанима, јер сматра да се из канцеларије и удобности фотеље не могу решити проблеми и не може се одлучивати. Како би се успешно водио град, попут Сремске Митровице, потребно је бити добро упознат с њеним функционисањем. За нас су на првом месту људи и оно што њима недостаје. Управо зато, већ у првим месецима новог мандата, почели смо решавати питања у образовању, социјалној заштити и здравству.
Један од највећих пројеката на територији Сремске Митровице је изградња канализације у Лаћарку. Докле се стигло с том инвестицијом и шта је од радова још преостало?
- Усудила бих се да кажем и да је највећи, посебно ако узмемо у обзир његов значај. Битан је то пројекат имајући на уму да је Лаћарак село које има више становника од појединих општина и које је у даљем развоју. Осим тога, због близине реке Саве септичке јаме које су коришћене у еколошком смислу нису биле добро решење, али се овим пројектом решава дугогодишњи проблем одвођења отпадних вода, чиме се штите и животна средина и здравље грађана. До сада је урађено 35 одсто планиране инвестиције на територији Лаћарка, односно сада су обухваћене четири улице, и то Партизанска, Школска, Доситејева и Фрушкогорска, које се протежу из правца Сремске Митровице ка Мартинцима у дужини 12 километара. За наредну годину имамо у плану да мрежа буде спроведена и у јужном делу Лаћарка, као и да се уреди водоводна мрежа у Раденковићу.
Реконструкција Опште болнице
Радило се и на реконструкцији Опште болнице и породилишта, која је у завршној фази. Шта је до сад све урађено и шта је преостало?
- Реконструкција Опште болнице је међу приоритетима за градоначелника Недомивића још од почетка мандата. Општи утисак на пријемном одељењу га је навео да се посебно посвети тој здравственој установи. Неко ће рећи да су то само просторије, али то је био тек први корак да пацијентима, који имају тегобе, боравак у болници учинимо бар мало пријатнијим. Реновиране су поликлиничке амбуланте и то болнички ургентни пријем, ортопедске амбуланте, уролошке, хируршке и радиолошке амбуланте и то подови, зидови, плафони, осветљење и у потпуности је замењана столарија. Управо се приводи крају реновирање породилишта које је обухватало заједничка купатила, набављени су нови кревети за бебе, масажне фотеље за породиље, клима уређаји и телевизори, а уређен је један нов апартман за породиље. Планови за болницу су велики, јер она прима пацијенте и из других сремских локалних самоуправа. Истовремено радимо на набављању опреме, па тако ускоро треба да добијемо апарат за магнетну резонанацу, док је Дом здравља је добио 4Д ултразвук намењен трудницама. Размишљамо и на који начин да привучемо медицинске раднике да запослење потраже у Сремској Митровици, а једна од идеја градоначелника Недомивића је да обезбеди бенефите за њих изградњом повољнијих станова.
Које погодности је Град обезбедио грађанима приликом прикључења на канализациону мрежу и колико до сад има пријевљених?
- Потпуно је завршена једна улица где су на мрежу прикључени и први корисници. До сада је пристигло око 240 пријава, а склопљено је двадесетак уговора. Мештани Лаћарка ослобођени су плаћања накнаде за комунално опремање уколико се одлуче да своје домаћинство прикључе на канализациону мрежу. Тиме је смањена и цена прикључка, те је оформљена цена од око 50.000 динара, што је много приступачнија него у другим градовима и општинама.
У протеклом периоду доста се улаже у путну инфраструктуру. Како напредују радови на путу Јарак - Сремска Митровица и реконструкција Улице Петра Прерадовића?
- Сремска Митровица може да се похвали добром путном инфраструктуром. Из села велик број мештана гравитира ка граду због посла и образовања, па нам такве инвестиције увек заузимају приоритетна места у плановима. Пут Јарак - Сремска Митровица је дуга деоница од око 12 километара, па се радови спроводе у две фазе. Прва фаза обухватала је правац из Јарка и стигли смо до Шашинаца, а сад улазимо у другу фазу и предвиђено је да радови буду завршени у септембру. То је велика али значајна инвестиција, јер саобраћајница пролази кроз индустријске зоне, међу којима је и ИЗ „Језеро”, која је у развоју. Саобраћајница од Лаћарка до Чалме изграђена је пре више од педесет година и од тада није доживела потпуну реконструкцију. Сад када је и она добила нов асфалт путовање за мештане Дивоша, Старе Бингуле, Бингуле и Ердевика је брже и угодније.
Сремска Митровица је прва локална самоуправа на територији Србије која је успела да уведе статус родитеља-неговатеља, чиме се омогућава да родитељи који се брину о деци имају финансијску и социјалну подршку
Да ли ће од јесени бити нових радова на уређењу саобраћајне инфраструктуре?
- Биће реконструисана и Улица Петра Прерадовића, која је дуга око километар, као и пут Ноћај–Раденковић. Петра Прерадовића налази се у центру, прометна је и има непрегледне раскрснице и деонице које треба другачије решити у саобраћајном смислу. Планирани радови обухватају изградњу новог, дванаестог кружног тока, обнову коловоза ширине шест метара, бициклистичке стазе са обе стране улице, нове тротоаре, атмосферску канализацију, савремену ЛЕД расвету дуж целе трасе. Посебна пажња биће посвећена очувању и уређењу зеленог појаса који прати ову важну саобраћајницу.
Бесплатни уџбеници за више од 5.000 основаца
Град Сремска Митровица исплатила је новац за основни пакет уџбеника за све основце на територији Сремске Митровице. Колико деце је обухваћено, колико новца је издвојено у ту намену?
- Укупно 4.670 деце из девет осмолетки са територије Сремске Митровице стекло је право на бесплатне уџбенике о трошку Града, док је око 550 ученика то право остварило преко министраства образовања. Овом мером једна породица је уштедела у просеку око 100 евра. Обезбеђено је 50 милиона динара, што је значајна сума новаца за локалну самоуправу али сматрамо да је битно подржати децу и младе у стицању образовања и да уједно помогнемо родитељима. Износи су били исплаћени на рачуне родитеља, те уколико су обавили куповину књига пре уплате, новац су могли да искористе за набавку прибора и осталих ствари које су неопходне деци за нову школску годину. Што се тиче образовања успели смо да решимо листе чекања у вртићима. Градоначелник Недимовић је одмах на почетку мандата одлучио да пронађе начин да укине листе. То смо и успели врло брзо тако што смо пронашли дадатан простор и прилагодили га боравак малишана и запослил 20 васпитача.
О реконструкцији пијаце се говори већ дуже време. Како је архитектонски биро ДБА из Новог Сада објавио могући изглед пијаце стиче се утисак да ће и тај пројекат бити ускоро реализован. Докле се с тим дошло?
- Када смо планирали уређење пијаце нисмо желели да то буду бетонске тезге са лименом надстрешницом. У бројним европским градовима пијаце су посебно уређење, оне су стециште дешавања, окупљања и буде интересовање туриста, јер дају посебан печат месту уколико се уреди и прилагоди како треба. Када је реч о Сремској Митровици, тај део града, где је тржница, има посебну ноту, те смо схватили да се њиме треба бавити шире и свеобухватније. Пошто тржница и Соларски парк представљају целину, коју не треба раздвајати, родила идеја да се изгради споменик, измести паркинг и реконштруише трг. Дакле сада је у изради измењени пројекат за реконструкцију читавог тог дела.
Још једна нова фабрика
Најављено је отварање фабрике на месту некадашње шећеране. Да ли можете мало више да кажете о тој инвестицији?
- Како је и раније најављено фабрика ће се налазити на месту некадашње шећеране и бавиће се прерадом кукуруза, конкретно скроба. Компанија је тренутно у фази израде пројкетно - техничке документације и потребно је да прилагоде тај простор, а када ће почети градња и када ће постројење бити отворено, о томе ће сама компанија обавестити јавност. Сремска Митровица је још пре 10 или 15 година повукла праве потезе за развој индустрије и индустријске зоне тако да немамо брига по том питању, посебно што упркос потешкоћама у индустрији изазване ратним сукобима још увек има доста инвеститора који се распитују за пословање у Сремској Митровици.
Град Сремска Митровица је прва локална самоуправа у Србији која је увела статус родитељ- неговатељ. Колико породица је стекло тај статус и какве су повретне информације?
- С поносом истичемо да смо прва локална самоуправа на територији Србије која је успела да уведе статус родитеља-неговатеља, чиме се омогућава да родитељи који се брину о деци имају финансијску и социјалну подршку. Овај статус има укупно 17 породица, односно родитеља. Реч је о деци која због свог здравственог стања не могу да похађају школу, без обзира колико добре и прилагођене услове има та образовна установа. Тиме смо покрили кадегорију родитеља чија деца због природе тегоба нису у могућности да похађају школу нити да буду корисници дневног боравка, а захтевају двадесетчетворочасовну негу. За ту намену ће годишње бити издвојено око 50 милиона динара, накнада је у висини минималне зараде на територији Србије, уз плаћене доприносе за пензиско и инвалидско осигурање.