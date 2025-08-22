ПОЧИЊЕ ИСПЛАТА ПОМОЋИ На рачун ове категорије становника леже 10.000 ДИНАРА
Општина Сурдулица ове године додељује поклоне и једнократну новчану помоћ од 10.000 динара свим ученицима основних школа, док је ранијих година ова подршка била намењена само првацима.
Председница општине истакла је да је улагање у образовање један од најважнијих приоритета локалне самоуправе и нагласила да Сурдулица годинама показује колико брине о деци и младима:
- Наша деца заслужују најбољи почетак и најбоље услове у школовању. Доделом поклона и новчане помоћи желимо да подржимо родитеље и обезбедимо да школски дани буду радосни и успешни. Настављамо са традицијом подршке којом показујемо да су деца и њихово образовање на првом месту.
Ове године помоћ ће добити свих 1.300 основаца, а општина Сурдулица издвојиће додатних 15 милиона динара.
Општина не улаже само у једнократне помоћи, већ континуирано ради на стварању бољих услова за образовање. Протеклих година обнављане су школе и учионице, опремане библиотеке, унапређивани спортски и културни садржаји за децу и омладину, као и подржавани програми и пројекти намењени талентованим ученицима.
„Верујемо да је улагање у образовање улагање у будућност Сурдулице. Општина остаје посвећена пружању подршке младима, обезбеђивању квалитетних услова за учење и праћењу њихових резултата. Наша деца су наш понос и наша снага” – закључила је председница општине др Александра Поповић.