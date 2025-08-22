„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ
ОКРИВЉЕНИ ЗА ЗЛОЧИН НА ЧЕНЕЈУ ИЗ ПРИТВОРА ПРЕД СУДИЈУ Наставак суђења за убиство комшије 5. септембра
Денис Мустафa (29) из Ченеја, који се терети да је у ноћи између 2. и 3. фебруара 2024. године оштрим предметом усмртио седамдсетосмогодишњег комшију, биће доведен на суђење, које је заказано за 5. септембар, из Окружног затвора на Клиси, јер му је притвор поново продужен и може да траје до 14. октобра.
Овај двадесетдеветогодишњак се терети за тешко убиство које је почињено у кући жртве, у Улици Матице српске на Ченеју. Беживотно тело, у локви крви, са видним убодима ножем, пронашао је син несрећног човека, а окривљени је ухапшен убрзо након што је злочин откривен и од тада се налази иза решетака. Код њега је пронађен и новац, око 2.000 динара, који је, како се сумња, узео од жртве.
Дан након злочина, поједини житељи Ченеја, малог места надомак Новог Сада, испричали су репортеру „Дневника” да их је злочи све шокирао и потресао.
Денис Мустафа се терети за тешко убиство почињено у ноћи између 2. и 3. фебруара 2024. године у кући жртве
У досадашњем поступку саслушани су вештак судске медицине проф. др Владимир Пилија, вештак неуропсихијатрије проф. др Борис Голубовић, вештак психологије Сања Букумировић и судски вештак са Биолошког факултета Милица Кецкаревић Марковић.
Према речима вештака судске медицине проф. др Владимира Пилије, жртва је имала девет убодних рана, огуљотину изнад десне обрве и подлив на левој подлактици. Убодне ране су настале у тренутку док је нападнути био окренут задњом или бочном страном у односу на повредиоца, а последња је довела до смртне последице.