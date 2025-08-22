overcast clouds
СТРАШНА НЕСРЕЋА КОД ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ Погинуо младић, мотором ударио у метални стуб

22.08.2025. 08:05 08:31
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Мотоциклиста Марко С. (28) рођен у Италији, погинуо је када је мотоциклом марке "хонда" изгубио контролу над двоточкашем и ударио у метални стуб ограде код Петровца на Млави.

Како Информер незванично сазнаје, страшна саобраћајна незгода догодила се у у среду око 19 сати у насељу Рановац код Петровца на Млави, несрећни мотоциклиста Марко преминуо је у болници.

- Марко је мотоциклом ишао из Рановца ка Кладурову када је покушао да скрене лево у двориште познаника. Вероватно је скренуо брже него што је требало, а пут је посут туцаником. Верујем да је ту изгубио контролу - објашњава извор Информера и у даху додаје:

- Када је изгубио контролу ударио је у метални стуб који је у бетону, пао и тешко се повредио. Обавештена је хитна помоћ која га је превезла у болницу у Петровцу на Млави, али је нажалост подлегао повредама - каже саговорник Информера.

Иначе, како нам је објаснио Марко је рођен у Италији, али је био ту у Петровцу на Млави.

- Туга, не знам шта бих рекао, недавно су његови имали весеље, славили су рођендан. Сада ето припремају се да сахране Марка - рекао је саговорник Информера. 

Извор:
Информер
Пише:
Дневник
