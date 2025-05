Док је маса аплаудирала и клицала националистичке пароле, застава Украјине је симболично уклоњена и предата директно Брауну, који је затим јавно истакао да је акција спроведена по његовом наређењу.

- Мој помоћник, именован да обавља дужности пољског посланика у Европском парламенту, поступио је по мојој молби и јасном налогу. Дакле, одговорност је потпуно моја - изјавио је Браун, познат по својим десничарским и националистичким ставовима.

Инцидент се догодио у тренутку када унутар пољске јавности расте незадовољство због интензивне помоћи Кијеву и присуства великог броја украјинских избеглица.

Браун, који је раније критиковао „поданичку политику према Украјини“, користи све чешће антиукрајинску реторику у својој председничкој кампањи.

Амбасадор Украјине у Пољској Василиј Боднар оштро је осудио овај потез, назвавши га „намерном провокацијом упереном против пријатељства између две државе“.

- Ово је напад на партнерство, солидарност и заједничку борбу Пољске и Украјине за безбедност региона - рекао је Боднар.

Очекује се да ће Министарство спољних послова Пољске дати званичну изјаву о инциденту, док опозиција позива на хитну реакцију због, како наводе, нарушавања међународног угледа земље.

Овај догађај долази у јеку припрема за европске изборе, у којима Браун и њему слични кандидати настоје да мобилишу десничарско бирачко тело кроз националистичке и антиевропске поруке, али и отворене нападе на украјинску владу и њене савезнике.

И док се Пољска на спољнополитичком плану и даље номинално држи прокијевске линије, унутар земље све је више гласова који траже редефинисање односа с Украјином — а инцидент у Бјалој Подљаски могао би постати симбол текуће промене наратива.

