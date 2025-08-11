УНАПРЕЂУЈЕ СЕ ДВОНАМЕНСКИ СИСТЕМ „БУРЗА“ Лакше наводњавање додатних 520 хектара пољопривредног земљишта новобечејске општине
11.08.2025.
Друга фаза радова на унапређењу двонаменског система „Бурза“ је у току.
На овај начин ће бити омогућено наводњавање на додатних 520 хектара пољопривредног земљишта новобечејске општине.
Специјализоване машине раде на измуљењу шест и по километара каналске мреже која се налази у катастарској општини Ново Милошево. Осим чишћења канала, биће обновљени и дотрајали пропусти који служе за прелаз пољопривредне механизације преко постојећих канала. Рок за завршетак радова је јануар 2026. године.
Подсећамо, лане је, у првој фази уређено 22 километра канала, чиме су створени услови за наводњавање на укупно 2.700 хектара, посредством овог система.