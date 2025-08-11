clear sky
УНАПРЕЂУЈЕ СЕ ДВОНАМЕНСКИ СИСТЕМ „БУРЗА“ Лакше наводњавање додатних 520 хектара пољопривредног земљишта новобечејске општине

11.08.2025. 11:14
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
наводњавање
Фото: ЈВП „Воде Војводине"

Друга фаза радова на унапређењу двонаменског система „Бурза“ је у току.

На овај начин ће бити омогућено наводњавање на додатних 520 хектара пољопривредног земљишта новобечејске општине.

Специјализоване машине раде на измуљењу шест и по километара каналске мреже која се налази у катастарској општини Ново Милошево. Осим чишћења канала, биће обновљени и дотрајали пропусти који служе за прелаз пољопривредне механизације преко постојећих канала. Рок за завршетак радова је јануар 2026. године. 

Подсећамо, лане је, у првој фази уређено 22 километра канала, чиме су створени услови за наводњавање на укупно 2.700 хектара, посредством овог система. 
 

Војводина Банат
