СМРСКАНА ВОЗИЛА, ПРЕВРНУТА НА КРОВ КОД УЖИЦА Жесток судар најмање два путничка возила, има повређених (ВИДЕО)
УЖИЦЕ: Делови су расути свуда по путу! Хитна помоћ је на лицу места, али не знамо колико су тешко повређени путници из возила
На магистралном путу од Ужица ка Чајетини током поподневних сати догодила се тешка саобраћајна незгода у којој су учествовала најмање два путничка возила
Према првим информацијама, два аутомобила су након судара завршила преврнута на кров.
- Призори са лица места су заиста страшни. Једно од возила је потпуно уништено од силине удара, завршило је преврнуто на кров и на банкини. Делови су расути свуда по путу. Хитна помоћ је на лицу места, али не знамо колико су тешко повређени путници из возила, каже за РИНУ један од очевидаца.
Због удеса, саобраћај на овој деоници се одвија отежано.
У оба смера формиране су дугачке колоне возила.
РИНА