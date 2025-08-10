clear sky
28°C
10.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ТЕЖАК УДЕС КОД АДA МОЛА Сударила се два аутомобила, од силине излетео мотор, погинула једна особа

10.08.2025. 20:38 20:47
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/192.rs
Коментари (0)
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Једна особа је смртно страдала у тешкој саобраћајној несрећи која се вечерас догодила код Ада мола у Београду.

„Несрећа се догодила у 17.45 сати у смеру према Чукарици. У судару, тачније налетању, два путничка аутомобила једна особа је смртно страдала“, речено је Танјугу у МУП-у.

Како су пренели медији, ударац приликом судара је био толико јак да је мотор једног аутомобила излетео. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Ватрогасци су другог возача затекли возача без свести и морали су да користе алат како би га ослободили из возила. У акцији спасавања учествовало је 12 ватрогасаца-спасилаца са два возила интервенисали су на извлачењу лица које је превезено колима Хитне помоћи.

Све три траке у смеру ка Обреновцу су биле блокиране.

саобраћајна несрећа погинуо возач чукарица
Извор:
Танјуг/192.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
АУТОМОБИЛ СЛЕТЕО С ПУТА, ЈЕДНА ОСОБА ПОГИНУЛА Тешка саобраћајка код Деспотовца
najnovija opsta

АУТОМОБИЛ СЛЕТЕО С ПУТА, ЈЕДНА ОСОБА ПОГИНУЛА Тешка саобраћајка код Деспотовца

07.08.2025. 09:15 09:18
Волим
0
Коментар
0
Сачувај