(ВИДЕО) ТЕЖАК УДЕС КОД АДA МОЛА Сударила се два аутомобила, од силине излетео мотор, погинула једна особа
10.08.2025. 20:38 20:47
Једна особа је смртно страдала у тешкој саобраћајној несрећи која се вечерас догодила код Ада мола у Београду.
„Несрећа се догодила у 17.45 сати у смеру према Чукарици. У судару, тачније налетању, два путничка аутомобила једна особа је смртно страдала“, речено је Танјугу у МУП-у.
Како су пренели медији, ударац приликом судара је био толико јак да је мотор једног аутомобила излетео.
Ватрогасци су другог возача затекли возача без свести и морали су да користе алат како би га ослободили из возила. У акцији спасавања учествовало је 12 ватрогасаца-спасилаца са два возила интервенисали су на извлачењу лица које је превезено колима Хитне помоћи.
Све три траке у смеру ка Обреновцу су биле блокиране.