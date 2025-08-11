"БАЧУЛОВУ НИКО НИШТА НЕ ВЕРУЈЕ, СТО ПУТА ЈЕ УХВАЋЕН У ЛАЖИ" Министарка Месаровић пружила подршку Вучевићу након напада на његову породицу: Лажни хуманитарац црта мете на челу Вучевићима
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић пружила је подршку лидеру СНС Милошу Вучевићу након нових напада на његову породицу и лажи које је изнео опозициони одборник Миша Бачулов.
-Потпуно је бизарно када један насилник, силеџија и кабадахија као што је Миша Бачулов прича како је он, тобож, жртва насиља. Али свакако му нико ништа не верује. Како и веровати “политичару” на стероидима који је до сада сто пута ухваћен у лажима. Увече је батинаш и блокадер, напада људе и прети им, а ујутру почне са кукањем како је он жртва насиља, како њега неко угрожава и дира му породицу. А све то он ради другима- написала је Месаровић на Инстаграму.
Она је додала да је Бачулов потпуно опседнут председником СНС-а Милошем Вучевићем.
- Патолошки мрзи све што је урађено за Нови Сад, сваки успех нашег града последњих 13 година откако је СНС на власти. Пошто се на изборима не побеђује на мишиће, и пошто нема ко да гласа за бахатог насилника и лажног хуманитарца Мишу Бачулова, онда он нон-стоп, и дан и ноћ, јер нема шта да ради, лаже и лупета, црта мету на челу Милошу Вучевићу и његовој деци, и напада Михаила Вучевића. И није га срамота да једну часну породицу увлачи у своје болесне лажи. За шта се он то препоручује? Да води Град? Боље да се мане ствари које не разуме. Слободно нека настави да удара џакове, јер то вероватно једино и зна. Нити може, нити ико жели да Бачулов води град, јер би га потпуно упропастио, јер нема појма шта би радио са градом! Можда може, али у свом имагинариjуму. Нека ту и остане! Мишу Бачулова нико не дира, нити је коме битан. А све што каже јесте лаж у покушају да се добије публицитет у лоповским, антисрпским, блокадерско-тајкунским медијима- стоји на Инстаграму Месаровић.