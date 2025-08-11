clear sky
НИЈЕ БЕЗБЕДНО!

(ФОТО) „Дошли су људи на наша врата и рекли да напустимо куће“ ДРАМАТИЧНЕ СЛИКЕ СТИЖУ ИЗ ПОЖАРОМ ЗАХВАЋЕНЕ ПОДГОРИЦЕ Неколико породица већ евакуисано, на десетине ватрогасаца и војника на терену

11.08.2025. 16:48 16:51
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
рина
Фото: RINA

ПОДГОРИЦА: На десетине ватрогасаца са преко 20 возила Службе заштите и спашавања Подгоруца већ сатима се боре са огромним пожаром који је избио на територији Пипера и угрозио је неколико приградских насеља. Због опасности од ватрене стихије, неколико породица је евакуисано.

Дошли су људи до наших врата и рекли нам да напустимо куће, да није безбедно. Призори су ужасни, ватра као да се пребрзо шири. Јако смо уплашени, ватрогасци су заиста прави хероји. Дају све од себе да спасу колико могу, казала је за РИНУ једна од евакуисаних мештанки.

Уз ватрогасце-спасиоце на терену су и припадници Војске Црне Горе.

рина
Фото: RINA

Услед пожара, због потенцијалне опасности искључена је струја па је на стотине мештана остало без електрилне енергије.

Узрок пожара у Пиперима још увек није познат.

рина
Фото: RINA

Осим на овој у Подгорици гори на још неколико локација, а велики пожар активан је и на територији Бара код Буљарица.
 

пожар подгорица евакуација
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Регион
