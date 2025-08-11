Србија шаље хеликоптер!
ВАТРЕНА СТИХИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ СТИГЛА ДО КРАЉИЧИНЕ ПЛАЖЕ У току ХИТНА евакуација, букти и у Подгорици! Мештани у СТРАХУ од ЕКСПЛОЗИЈЕ (ВИДЕО)
ПОДГОРИЦА: Северни ветар компликује гашење пожара, док се дим шири до плажа, изгорело око ПЕТ квадратних километара
Изнад Чања у Црној Гори јутрос се распламсао огроман пожар, а густи дим је стигао и до плажа. Према информацијама које су сада доступне, буктиња је стигла до Краљичине плаже, а мештани Чања страхују од експлозије у фабрици "Техногас".
Подсетимо, како се сумња, ватрена стихија проширила се од запаљеног аутомобила на магистрали. Ватрогасне сирене се чују у целом насељу.
На снимку од јутрос виде се лежаљке и сунцобрани на локалној плажи у Чању, људи седе, распремају ствари, а неки од њих се и даље купају и то док се наоколо шири густи дим од пожара који је ноћас избио у непосредној близини.
Ватрена стихија захватила је простор изнад Краљичине плаже, на брду Дубовица, гдје је густо растиње.
На другом делу од каменолома, ватрена стихија спушта се према кућама у Чању. Пожар је на неких 100 метара од првих кућа. Јак северни ветар отежава гашење, а распирује ватру.
Изгорело ПЕТ квадратних километара
Према сателитским подацима који су доступни на Гугл мапама, процењено је да је изгорело пет квадратних километара. На мапама се виде два прстена која означавају ширење пожара.
Додатном распламсавању пожара доприносе и високе температуре, али и северни ветар који дува на подручју Црне Горе.
Грађани страхују да ће доћи до експлозије
Како преносе Вијести, више грађана Петровца обратило се овој редакцији, страхујући да ће у току ноћи северни ветар раширити пожар и да ће бити угрожено складиште "Техногаса".
Према њиховим речима, ако се ватра приближи том складишту, могло би доћи до експлозије.
"КАМОВ" СТИЖЕ У ЦРНУ ГОРУ: Очекује се да ће летелица ускоро бити ангажована на гашењу великог пожара
Србија је донела одлуку да у помоћ пошаље хеликоптер типа „Камов“, након што је у Црној Гори избио пожар већих размера.
Очекује се да ће летелица ускоро бити ангажована на гашењу пожара, јавља Курир.
- Дува јак западни који сад тера већ велики пожар ка Куфину али ће ветар, према мештанима, да се окрене касније у супротном правцу према Петровцу. Онда ће бити угрожено складиште Техногаса што би могло довести до катастрофалне експлозије. Овде добро упућени мисле да реакција није добра и да власти нису свесне шта би могло да се догоди ако се сви могући ресурси не ангажују у борби са пожаром - казали су забринути мештани.
Ватра прети да угрози стамбене објекте
Ватра прети да угрози стамбене објекте, па ватрогасне екипе улажу максималне напоре да одбране насеља овог дела барске општине“, саопштио је са терена Ацо Вулевић, начелник барске Службе заштите и спашавања.
У гашење пожара у Буљарици укључио се хеликоптер и Ер-трактор
Због пожара у Буљарици на Јадранској магистрали саобраћај на путу Будва-Бар био је у прекиду до раних јутарњих сати.
Пожар који је прексиноћ избио након запаљења аутомобила на магистралном путу у Буљарици проширио се на неприступачне терене и стигао до подручја изнад Чања.
Najavih juče požare. Lako je zaključiti. Kada je 35°C i više uz vjetar, svaka iskra je novi požar.
Buljarica danas. pic.twitter.com/F3Y5EL7mKz
— Stanko Đuričić (@stankodjuricic) August 11, 2025
Будвански ватрогасци, заједно са колегама из других приморских општина, од јуче су на терену како би угасили пожар који је захватио брдо изнад Буљарице.
У гашење пожара су се укључили и ваздухоплови хеликоптер и авион Ер-трактор.
Неколико породица евакуисано у Горњим Рогамима
Осим у Чању, и у другим деловима Црне Горе данас је регистровано више великих пожара. У Горњим Рогамима неколико породица је евакуисано након што се ватра приближила домаћинствима.
Више од 20 возила Службе заштите је на терену, и покушавају да одбране куће.
Командир Службе заштите и спашавања Подгорице, Никола Бојановић, казао је агенцији МИНА да су све расположиве екипе послате на лице места. Према његовим речима, ситуација је прилично критична у Пиперима.
Букти и у Подгорици
Црногорски електродистрибутивни систем саопштио је да је на захтев Ватрогасне службе искључен ДВ 10 кВ "Пипери" због пожара у близини трасе, па је без напајања остало више села и насеља.
Бојановић је казао да су у међувремену добили дојаву да је пожар избио и у подгоричком насељу Мало брдо, где гори једна кућа.
Гори и у: Кучима, Буљарици, Чању и Бијелом Пољу
(Блиц, Рина, Вијести, Бар инфо., Танјуг)