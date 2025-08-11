ДРАМАТИЧАН ПОЖАР У ЦРНОЈ ГОРИ Ватрена стихија захватила куће, гори све живо, искључен далековод
ПОДГОРИЦА: Данашњи велики пожар избио је у Пиперима, ватра се шири и већ је захватила поједина домаћинства, ватра бесни и у Буљарицама и Чању
Ватру гасе бројне ватрогасне екипе, а превентивно је искључен далековод, па је више насеља остало без струје.
“Катастрофална је ситуација, гори све живо, има и кућа које су захваћене ватром”, казао је кратко за подгорички портал CdM-у Никола Бојановић, в.д. командира Службе заштите и спашавања Главног града.
На захтев Ватрогасне службе искључен је далековод 10 кВ “Пипери” због пожара у близини трасе.
Без напајања електричном енергијом су Радевићи, део Рогама, Церовица, Стијена Пиперска, Гола Страна, Лопате, Дрезга, Доњи Марковићи, Лиша, Вуковићи, Страганица, Ђурковићи, Завала, Радећа.
Подгоричка Служба заштите и спашавања тражила је помоћ од других општина.
Подсетимо, у Буљарицама такође бесни пожар великих размера. Драматично је и у Чању где је пожар на стотину метара од објеката, а јак северни ветар отежава ватрогасцима гашење.
Телеграф.рс