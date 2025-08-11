(ВИДЕО) ВЕЛИКИ ПОЖАР КОД БИЈЕЛОГ ПОЉА Ватра гута све пред собом
Пожари на отвореном поново бесне на територији Црне Горе, а алармантна ситуација јесте у Бијелом Пољу где се ватрогасци-спасиоци данима боре са ватреном стихијом на локацији Жубер, а у помоћ им је због јако неприступачног терена пристигла и авиохеликоптерска јединица МУП-а.
"Осим на локацији Жубер, пожар је избио и на локацији Биоковац - Граб. Велики број објеката и кућа је угрожено, а екипе су и даље на терену. Узрок пожара се претпоставља да је људски фактор па је о томе обавештена и полиција", рекао је за РИНУ Един Kолић командир Службе заштите и спашавања Бијело Поље.
Požar - Bijelo Polje 4
Истиче да је у акцији на локацији Жубер у интервенцији учествовало седам ватрогасаца спасилаца са два специјална и једним техничким возилом, а на локацији Биоковац седам ватрогасаца спасилаца са два специјална и једним техничким возилом.
Požar- Bijelo Polje 3
"Овом приликом опет апелујемо на грађане да се суздрже од паљења на отвореном јер су наредних дана најављене високе температуре, а последице које пожари оставе за собом су знатно велике", навео је Kолић.
Požar - Bijelo Polje 1
Пожари на отвореном активни су од јуче и на територији Буљарице, где отворен палемен прети да се додатно прошири.