11.08.2025.
ГРЧКИ ЕВРОПАРЛАМЕНТАРАЦ ПИСАО ЕВРОПСКОЈ КОМИСИЈИ Пресуда Додику је кршење Дејтона, да ли ће ЕУ да интеренише

11.08.2025. 16:21
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: youtube prinstcrin/ RTS Oko - Zvanični kanal

БАЊАЛУКА: Грчки европарламентарац Емануил Фрагкос писао је Европској комисији због пресуде председнику Републике Српске Милораду Додику за коју каже да представља кршење Дејтонског споразума.

Фрагкос у писму Европској комисији, упућеном након изречене другостепене пресуде Додику у Апелационом већу Суда БиХ, којом је председник Републике Српске кажњен годином дана затвора и мером којом му се забрањује политичко деловање у трајању од шест година, због његовог одбијања да спроведе одлуке Кристијана Шмита, наводи да је реч о лицу које није потврђено у Савету безбедности УН као високи представник, чиме је прекршен Анекс X Дејтонског споразума.

Пошто Дејтонски споразум представља кључни темељ мира на Западном Балкану, региону који је од виталног значаја за политичко усмеравање и безбедност ЕУ, и узимајући у обзир члан 21 Уговора о ЕУ и обавезу ЕУ да промовише међународно право и принцип мирног рјешавања спорова, предмет захтева одговор у вези са: усклађеношћу горе наведених радњи са међународним правом, постојањем било каквог оправдања за именовање и овлашћења нелегитимног функционера и могућим угрожавањем владавине права и демократске воље.

С тим у вези грчки европарламентарац Фрагкос Европској комисији поставља три питања:

"Какав је став Комисије у вези са законитошћу и легитимношћу наведене пресуде против изабраног председника због одбијања извршавања налога нелегитимних функционера", затим "како Комисија оцењује утицај овог случаја на спровођење Дејтонског споразума и институционалну равнотежу у БиХ", као и да ли намерава да интервенише, преко специјалног изасланика ЕУ или других механизама спољне политике, како би обезбедила поштовање међународног права и спречавање пракси које подривају стабилност у региону, преноси РТРС.

