overcast clouds
10°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) СМРТОНОСНИ ТОРНАДО ПОГОДИО ФРАНЦУСКУ Једна особа погинула, више тешко повређених

21.10.2025. 07:18 09:02
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
a
Фото: Screenshot Instagram / climate.apocalypse

Једна особа је погинула након што је торнадо погодио област Вал д’Уз, северно од Париза, изјавио је у понедељак француски министар унутрашњих послова Лорен Нунез.

Нунез је рекао да помно прати ситуацију и додао да је неколико других особа тешко повређено услед торнада.

Ватрогасци и снаге безбедности морали су да интервенишу не само у Ермонту, већ и у суседним градовима Обон, Андили, Монморенси и Франконвилу, навела је префектура Вал д'Оаз на свом налогу на платформи X.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Телевизија БФМ преноси да се феномен јаких ветрова повезује са формирањем торнада.

Француска опсерваторија за торнадо и јаке олује, Кераунос, најавила је да ће спровести истрагу како би утврдила јачину торнада.

(k1info.rs)

торнадо париз погинуо
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај