(ВИДЕО) СМРТОНОСНИ ТОРНАДО ПОГОДИО ФРАНЦУСКУ Једна особа погинула, више тешко повређених
21.10.2025. 07:18 09:02
Једна особа је погинула након што је торнадо погодио област Вал д’Уз, северно од Париза, изјавио је у понедељак француски министар унутрашњих послова Лорен Нунез.
Нунез је рекао да помно прати ситуацију и додао да је неколико других особа тешко повређено услед торнада.
Ватрогасци и снаге безбедности морали су да интервенишу не само у Ермонту, већ и у суседним градовима Обон, Андили, Монморенси и Франконвилу, навела је префектура Вал д'Оаз на свом налогу на платформи X.
Телевизија БФМ преноси да се феномен јаких ветрова повезује са формирањем торнада.
Француска опсерваторија за торнадо и јаке олује, Кераунос, најавила је да ће спровести истрагу како би утврдила јачину торнада.