few clouds
13°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ШПАНИЈА ПОНОВО НА УДАРУ ПОПЛАВА! Драматични сминци бујица које носе све, људи заробљени у колима- Власт апелована на становништо да не излази из кућа

13.10.2025. 10:09 10:18
Пише:
Дневник
Извор:
jutarnji.hr/kurir.rs
Коментари (0)
španija
Фото: Screenshot X

Бујичне поплаве узроковане обилним кишама изазвале су хаос у североисточној шпанској регији Каталонији, где су, према речима тамошњих власти, бројни људи остали заробљени у својим возилима. Олуја Алис погодила је и овај део Европе.

На друштвеним мрежама појавили су се драматични снимци који приказују како се бујице прљаве воде сливају улицама градова Ла Рапита и Санта Барбара у покрајини Тарагона, дословно носећи све пред собом.

Шпанска државна метеоролошка агенција АЕМЕТ прогласила је највиши, црвени степен упозорења за приобалну покрајину, док је Цивилна заштита Каталоније позвала грађане да остану у својим домовима, посебно у подручју делте реке Ебро.

 - Ситуација је озбиљна, а прогнозе најављују додатне падавине - рекла је Кристина Вићенте из АЕМЕТ-а, јавља лист Ла Вангардиа.

 Метеоролози упозоравају како би могло да падне чак 180 милиметара кише за само 12 сати, што је ниво који у овом делу Шпаније изазива велике поплаве. За сада нема званичних извештаја о повређенима или страдалима, али је штета већ сада велика.

 

Због неповољних временских услова обустављени су сви поласци возова из Барселоне и Валенсије дуж медитеранског коридора, који повезује приобалне градове.

Тешко невреме протеклих дана је погодило и друге делове југоисточне Шпаније, укључујући и Балеарска острва, где су такође забележени обилно невреме и поплаве.

 

 

Шпанија Поплаве бујица
Извор:
jutarnji.hr/kurir.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај