(ВИДЕО) ШПАНИЈА ПОНОВО НА УДАРУ ПОПЛАВА! Драматични сминци бујица које носе све, људи заробљени у колима- Власт апелована на становништо да не излази из кућа
Бујичне поплаве узроковане обилним кишама изазвале су хаос у североисточној шпанској регији Каталонији, где су, према речима тамошњих власти, бројни људи остали заробљени у својим возилима. Олуја Алис погодила је и овај део Европе.
На друштвеним мрежама појавили су се драматични снимци који приказују како се бујице прљаве воде сливају улицама градова Ла Рапита и Санта Барбара у покрајини Тарагона, дословно носећи све пред собом.
Шпанска државна метеоролошка агенција АЕМЕТ прогласила је највиши, црвени степен упозорења за приобалну покрајину, док је Цивилна заштита Каталоније позвала грађане да остану у својим домовима, посебно у подручју делте реке Ебро.
Santa Bàrbara, Montsià, Catalonia, Spain today. pic.twitter.com/7VRcxVfbJG
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 12, 2025
- Ситуација је озбиљна, а прогнозе најављују додатне падавине - рекла је Кристина Вићенте из АЕМЕТ-а, јавља лист Ла Вангардиа.
Catalonia in Spain today.
When do we start banning people who deny climate change from public office? pic.twitter.com/lMmn2QYtoB
— Brendan May (@bmay) October 12, 2025
Метеоролози упозоравају како би могло да падне чак 180 милиметара кише за само 12 сати, што је ниво који у овом делу Шпаније изазива велике поплаве. За сада нема званичних извештаја о повређенима или страдалима, али је штета већ сада велика.
Због неповољних временских услова обустављени су сви поласци возова из Барселоне и Валенсије дуж медитеранског коридора, који повезује приобалне градове.
Whoahh! This was the Serra Grossa de Godall at the Hermitage of La Pietat in Ulldecona, Montsià, Catalonia, Spain, this afternoon.pic.twitter.com/25LxKOe2Ys
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 12, 2025
Тешко невреме протеклих дана је погодило и друге делове југоисточне Шпаније, укључујући и Балеарска острва, где су такође забележени обилно невреме и поплаве.