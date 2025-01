(ВИДЕО) СРУШИЛА СЕ ЗГРАДА ЗБОГ ЕКСПЛОЗИЈЕ ПЛИНА Велики број повређених, међу њима и ватрогасци

Међу повређенима су и четворица ватрогасаца који су интервенисали након експлозије у згради.

Спасилачке екипе наставиле су потрагу у рушевинама зграде која се срушила протекле ноћи, преноси италијански јавни сервис Раи.

Како се наводи, до експлозије је дошло услед цурења гаса.

At least 10 injured in huge gas leak explosion in Italy’s Catania - six hospitalized after building collapses#Fire pic.twitter.com/ezLGhxhIVo

