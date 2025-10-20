(ВИДЕО) СТРАШНА НЕСРЕЋА НА АЕРОДРОМУ Боинг 747 излетео са писте и усмртио два радника обезбеђења
Два члана обезбеђења аеродрома у Хонгконгу погинула су рано јутрос када је теретни авион Боинг 747, који је слетео из Дубаија, излетео с писте, ударио у њихово патролно возило и гурнуо га у море, саопштила је управа аеродрома.
Авион је потом завршио у води и делимично потонуо, а сви чланови посаде, њих четворо, успели су да се безбедно евакуишу, пренео је Ројтерс.
Један припадник обезбеђења погинуо је на лицу места, док је други подлегао повредама у болници, изјавио је директор операција Аеродромске управе Хонгконга Стивен Јиу.
Лет на Боингу 747 је обављао турски теретни превозник АЦТ Аирлинес у име авио-компаније Емирејтс, а несрећа се догодила око 3.50 по локалном времену (19.50 GMT).
Према речима званичника, патролно возило се кретало по дозвољеној путањи ван ограде писте.
"Није ушло на писту, нити је прекорачило овлашћења", рекао је Јиу, додајући да је авион изненада скренуо улево након слетања и ударио у возило, што, како је истакао, "није била уобичајена путања".
Контрола летења није примила никакав позив у помоћ пре несреће, потврдио је шеф истраге у Управи за истраге авионских несрећа Хонгконга Ман Ка-Чаи.
На снимку комуникације с пилотом, који је објављен на сајту LiveATC.net, не помињу се технички проблеми пре слетања. Хонгконшка Дирекција цивилног ваздухопловства потврдила је да је авион "скренуо са северне писте након слетања и завршио у мору".
Аеродромска управа навела је да операције нису поремећене и да су јужна и централна писта и даље у функцији. Северна писта, где се догодила несрећа, биће поново отворена након што се заврше безбедносне провере. Управа аеродрома најавила је пуну подршку породицама настрадалих, који су, како је наведено, на аеродрому радили седам, односно дванаест година.
New footage of the Air ACT 747 that ran off the runway at Hong Kong International Airport this morning. pic.twitter.com/3tHlBwruwu
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 20, 2025